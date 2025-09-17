La temporada 2025-2026 de la NFL sigue con la Semana 3; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 2 en la que Eagles confirmó su poderío derrotando a los Chiefs de Patrick Mahomes, continúan las acciones en la Semana 3 de la NFL.
NFL Semana 3: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada
El primer partido de la Semana 3 de la NFL será el jueves 18 de septiembre, y sobre el emparrillado del Highmark Stadium se enfrentarán Dolphins vs Bills.
Dolphins vs Bills
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Jueves 18 de septiembre de 2025
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass
NFL Semana 3: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo
La mayoría de los partidos de la Semana 3 de la NFL se jugarán el domingo 14 de septiembre, destacando el duelo Eagles vs Rams.
Bengals vs Vikings
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass
Texans vs Jaguars
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass
Colts vs Titans
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass
Raiders vs Commanders
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass y VIX
Rams vs Eagles
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: FOX Sports 2 y DAZN con Game Pass
Falcons vs Panthers
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass
Steelers vs Patriots
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass
Packers vs Browns
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass
Jets vs Buccaners
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass
Broncos vs Chargers
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass y Foz Sports 2
Saints vs Seahawks
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass
Cowboys vs Bears
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 5 y DAZN con Game Pass
Cardinals vs 49ers
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass y FOX Sports
Chiefs vs Giants
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass, ESPN y Disney+
NFL Semana 3: Hora y canal para ver el Monday Night
Con un partido termina el lunes 22 de septiembre la actividad de la Semana 3 de la NFL.
Lions vs Ravens
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Lunes 22 de septiembre
- Hora: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN, ESPN 4, DAZN con Game Pass y Disney+