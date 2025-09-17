La temporada 2025-2026 de la NFL sigue con la Semana 3; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 2 en la que Eagles confirmó su poderío derrotando a los Chiefs de Patrick Mahomes, continúan las acciones en la Semana 3 de la NFL.

NFL Semana 3: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada

El primer partido de la Semana 3 de la NFL será el jueves 18 de septiembre, y sobre el emparrillado del Highmark Stadium se enfrentarán Dolphins vs Bills.

Dolphins vs Bills

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Jueves 18 de septiembre de 2025
  • Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass

NFL Semana 3: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 3 de la NFL se jugarán el domingo 14 de septiembre, destacando el duelo Eagles vs Rams.

Bengals vs Vikings

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: DAZN con Game Pass

Texans vs Jaguars

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: DAZN con Game Pass

Colts vs Titans

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: DAZN con Game Pass

Raiders vs Commanders

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: DAZN con Game Pass y VIX

Rams vs Eagles

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: FOX Sports 2 y DAZN con Game Pass

Falcons vs Panthers

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: DAZN con Game Pass

Steelers vs Patriots

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass

Packers vs Browns

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: DAZN con Game Pass

Jets vs Buccaners

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: DAZN con Game Pass

Broncos vs Chargers

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: DAZN con Game Pass y Foz Sports 2

Saints vs Seahawks

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: DAZN con Game Pass

Cowboys vs Bears

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: Canal 5 y DAZN con Game Pass

Cardinals vs 49ers

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: DAZN con Game Pass y FOX Sports

Chiefs vs Giants

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: DAZN con Game Pass, ESPN y Disney+

NFL Semana 3: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 22 de septiembre la actividad de la Semana 3 de la NFL.

Lions vs Ravens

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Lunes 22 de septiembre
  • Hora: 18:15 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: ESPN, ESPN 4, DAZN con Game Pass y Disney+