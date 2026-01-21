El FC Barcelona siempre es candidato al campeonato en los torneos que disputa, rol que soporta con grande jugadores, y en ese camino, los culés realizarían el fichaje del siglo la próxima temporada, pagando una millonada.

Es época de rumores de cara al verano, momento en el que el mercado de fichajes explota en Europa, y el FC Barcelona siempre estará involucrado en él de manera importante.

FC Barcelona realizaría el fichaje del siglo para la próxima temporada

El FC Barcelona buscará el fichaje de Julián Álvarez, el delantero argentino del Atlético de Madrid, cuyo traspaso sería un movimiento gigantesco para el equipo culé, que pagaría una millonada por la Araña.

Julián Álvarez sería un refuerzo ideal en el estilo de juego de Hansi Flick con el FC Barcelona.

El argentino es un delantero que marca, asiste, presiona y se asocia bien, lo que se crecería exponencialmente al lado de Raphinha, Lamine Yamal y compañía.

¿Cuánto pagaría el FC Barcelona por Julián Álvarez?

Aunque el valor del mercado cambia muy rápido, y más en año mundialista, el FC Barcelona pagaría más de 2 mil millones de pesos por Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid sabe que es difícil mantener por mucho tiempo más a Julián Álvarez, y buscará aprovechar el momento para ganar una millonada por el fichaje.

Se sabe que, el PSG y Chelsea, también buscarían el fichaje de Julián Álvarez, por lo que el costo del delantero podría ser mucho más alto.

Barcelona's ideal attack if they sign Julián Alvarez.



THIS WOULD BE INSANE! 🔥 pic.twitter.com/wE4NdBtVMf — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 20, 2026

Otros fichajes que tiene en mente el FC Barcelona

El defensa alemán Nico Schlotterbeck y el portugués Bernardo Silva, serían otros posibles fichajes del FC Barcelona para la próxima temporada.

Lograr esos movimientos no será sencillo para el FC Barcelona, debido a los problemas económicos que atraviesa.