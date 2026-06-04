En medio de la pelea por la presidencia del Real Madrid, el Manchester City está molesto debido a que el aspirante Enrique Riquelme afirmó que Erling Haaland quiere jugar con el equipo merengue. El club inglés estudia acciones legales ante esa acción.

En plena campaña por la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, tiene a Erling Haaland como su principal promesa de fichaje y aseguró que el delantero noruego “tiene una cláusula y quiere venir al Madrid”.

Riquelme no solo va por Haaland, pues si resulta elegido como presidente del Real Madrid, negociaría con el Manchester City para incorporar también al mediocampista español Rodri Hernández.

Erling Halland es la estrella del Manchester City (Dave Thompson / AP)

La reacción del Manchester City ante los rumores de Haaland al Real Madrid

El Manchester City reaccionó a los rumores sobre la llegada de Erling Haaland al Real Madrid, con un comunicado en el que señaló que las historias que han surgido desde España sobre el futuro del noruego no son ciertas.

El City adelantó que está considerando acciones legales por el uso de la imagen de su jugador por parte del Real Madrid.

“No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra y no existe ninguna cláusula contractual que lo permita” Manchester City

Erling Haaland tiene contrato vigente con el Manchester City

Erling Haaland firmó un nuevo contrato con el Manchester City en enero del 2025 con vigencia hasta el año 2034, por lo que es complicado que pueda ir al Real Madrid en este momento.

Tras la salida de Pep Guardiola como entrenador del Manchester City, Erling Haaland es vital para el proyecto institucional del equipo inglés, así que no planean negociar su traspaso al Real Madrid.