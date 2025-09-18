Hoy jueves 18 de septiembre el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, España, informó sobre la apertura de un juicio contra Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, por difundir videos íntimos de una menor de edad.

Los presuntos responsables de difundir videos íntimos de una menor de edad son Raúl Asencio, Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz y Andrés García, los tres últimos son excanteranos del Real Madrid.

El juez impuso una fianza de 20 mil euros para Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz y Andrés García, mientras que para Asencio únicamente serán 15 mil, pues su acusación es por difundir los videos.

El ministerio fiscal acusó al futbolista del Real Madrid por dos delitos contra la intimidad.

La acusación de Raúl Asencio por difundir videos íntimos de una menor

El delito sexual ocurrió el 15 de junio del 2023, los involucrados Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez tuvieron relaciones con una menor de edad; el primero grabó el acto. Los clips y videos llegaron a Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, quien participó en la filtración de este contenido.

“Una vez finalizó dicha relación sexual, Ferrán, Juan y Andrés, con la misma intencionalidad antes mencionada, facilitaron a terceros dichas fotografías y grabaciones”, indicó el juez.

Raúl Asencio se encontraba en uno de los grupos de WhatsApp, en los que se difundieron los videos e imágenes íntimos de una menor de edad.

El juicio contra Raúl Asensio llega en el arranque de la temporada 2025-26 de LaLiga

Raúl Asencio enfrentará un juicio oral por los delitos de filtración de videos íntimos de una menor de edad, en medio de la temporada 2025-26 con el Real Madrid.

Raúl Asencio, de 22 años de edad, ya es considerado en el primer equipo del Real Madrid y en la actual temporada ha disputado dos partidos. Jugó 22 minutos ante la Real Sociedad el 13 de septiembre pasado y 17 el martes pasado ante Marsella en la Champions League.

El siguiente partido del Real Madrid será ante el Espanyol de Barcelona en el marco de la Jornada 5 de la temporada 2025-26 de LaLiga.