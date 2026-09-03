Raúl Asencio, actual jugador del Real Madrid, quedó absuelto del delito de revelación de secretos después de que las dos víctimas que lo acusaban formalizaran su perdón.

El perdón para Asencio ocurrió durante la primera sesión del juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Por qué fue absuelto Raúl Asencio?

Raúl Asencio estaba acusado de revelación de secretos por haber mostrado a una tercera persona un vídeo íntimo que le habían enviado sus excompañeros.

Sin acción penal de por medio, debido al perdón expreso y voluntario de las víctimas, la Fiscalía retiró la acusación en contra del jugador del Real Madrid.

En los casos de los ex canteranos del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, quienes grabaron los encuentros sin consentimiento en el 2023, aceptaron una condena de un año de prisión por distribución de pornografía infantil.

Raúl Asencio ha tenido muchos problemas extradeportivos (ITZEL ESPINOZA / SDPdeportes)

Raúl Asencio vive momentos complicados pese a quedar absuelto

La absolución a Raúl Asencio llega un día después de haber sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras dar positivo en un control de alcoholemia en Gran Canaria.

Al respecto, el técnico del Real Madrid, José Mourinho, confirmó que se le abrió un expediente disciplinario interno al jugador por la acumulación de incidentes extradeportivos.