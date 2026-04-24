Betis vs Real Madrid se enfrentaron en la Jornada 32 de LaLiga, en partido vital en las aspiraciones merengues para seguir en la pelea por el título.

El Betis de Álvaro Fidalgo buscaba dar la sorpresa en su cancha, para acercarse a las posiciones de Champions League de cara al 2027.

Marcador: Betis 1-1 Real Madrid | Jornada 32 de LaLiga

Así fue el partido Betis vs Real Madrid en LaLiga

El Real Madrid no redondeó el triunfo contundente y fue empatado 1-1 por el Betis en tiempo de compensación.

Goles y situaciones del partido Betis vs Real Madrid:

Minuto 17: Vinícius Jr. aprovecha un rebote del portero rival y de zurda marca el 1-0 para el Real Madrid vs Betis

Minuto 45: Lunin hace gran atajada para evitar el empate de Betis.

Minuto 54: Gol de tijera de Mbappé que es anulado por fuera de lugar.

Minuto 94: Gol de Héctor Bellerín para el 1-1 definitivo.

Vinícius Jr. le dio los tres puntos al Real Madrid ante Betis (Jose Breton / AP)

¿Cómo va el Real Madrid después de 33 jornadas en LaLiga?

El Real Madrid se mantiene en el segundo lugar de LaLiga a ocho puntos del FC Barcelona, luego de llegar a 74 unidades.

Real Madrid está abajo del líder FC Barcelona que suma 82 puntos, y que podría aumentar su ventaja a 11 unidades.

FC Barcelona se mide con Getafe el sábado 25 de abril.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El Real Madrid jugará el domingo 3 de mayo en la cancha del Espanyol, en busca de los puntos que lo mantengan en la pelea por el título de LaLiga.