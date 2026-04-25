Getafe vs FC Barcelona se enfrentaron en la Jornada 32 de LaLiga y el equipo blaugrana logró una victoria que los afianza en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Marcador final: Getafe 0-2 FC Barcelona | Jornada 32 de LaLiga

FC Barcelona vence a Getafe (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo fue el triunfo del FC Barcelona vs Getafe en la Jornada 32 de LaLiga?

FC Barcelona visitó al Getafe en la cancha del Coliseum y lo hizo sin Lamine Yamal, una de sus figuras que fue baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

A pesar de esto, el equipo dirigido por Hansi Flick fue capaz de sacar los tres puntos que lo mantienen como líder absoluto de LaLiga.

Goles y situaciones del partido:

Minuto 45+1′ | Gol de Fermín López en favor del FC Barcelona

Minuto 74′ | Gol de Marcus Rashford en favor del FC Barcelona

¿Cómo va FC Barcelona en LaLiga tras la Jornada 32?

Tras el encuentro frente Getafe, el FC Barcelona acumula un total de 85 puntos tras 33 partidos jugados en la temporada actual de LaLiga.

Esto lo mantiene como líder de LaLiga, manteniendo un margen de 11 puntos ante el Real Madrid que es su más cercano contrincante.

Con solo 15 puntos por disputar, ganar el título de LaLiga está cada vez más cerca para el equipo blaugrana.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

El próximo partido del FC Barcelona será de visita ante Osasuna en un duelo correspondiente a la Jornada 34 de LaLiga.