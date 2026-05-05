Kylian Mbappé enfrenta una nueva polémica en el Real Madrid luego de que aficionados lanzaran una petición virtual para exigir su salida del club.

El delantero francés fue captado de vacaciones mientras se recupera de una lesión, lo que desató críticas en medio de la eliminación del equipo en Champions League y la pérdida de LaLiga frente al Barcelona.

La campaña “Mbappé afuera” ya suma cerca de dos millones de firmas, aunque su entorno defendió que el proceso de recuperación está supervisado por el club.

¿Qué dice la petición de los aficionados que quieren a Mbappé fuera del Real Madrid?

Con el Real Madrid eliminado de la Champions League y LaLiga prácticamente perdida con el FC Barcelona, la afición merengue busca responsables y Kylian Mbappé sería uno de ellos.

En ese sentido, algunos aficionados del Real Madrid arrancaron una campaña titulada “Mbappé afuera” contra el futbolista francés, a través la página de internet https://mbappeout.replit.app en la que pueden firmar la petición

Al entrar a la página, se puede ver una imagen de Mbappé con la leyenda “fuera” y el siguiente texto:

“Madridistas, alcen la voz. Si creen que es necesario un cambio, no se queden callados: firmen esta petición y defiendan lo que consideran mejor para el futuro del club” Petición de aficionados

¿Cuántos aficionados han firmado la petición de salida de Mbappé del Real Madrid?

Hasta el momento en el que se realizó esta nota, casi dos millones de aficionados habían firmado la petición de salida de Kylian Mbappé del Real Madrid.

Se trata de una presión pública que difícilmente tenga efecto en las decisiones de la directiva del Real Madrid, pero podría ser una alerta para el jugador.

Petición de salida de Mbappé del Real Madrid (captura de pantalla)

Entorno de Kylian Mbappé reacciona a petición de salida del delantero francés del Real Madrid

Ante la ola de críticas y la campaña para pedir su salida del Real Madrid, el entorno de Kylian Mbappé compartió un comunicado mediante una agencia de noticias para fijar su postura.

En su defensa, el entorno de Kylian Mbappé explica que el periodo de recuperación del jugador ha sido supervisado por el Real Madrid.

Hasta el momento, Kylian Mbappé no ha ofrecido comentarios públicos al respecto.