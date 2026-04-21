Real Madrid vs Alavés se enfrentaron en la Jornada 33 de LaLiga, en partido vital en las aspiraciones merengues para seguir en la pelea por el título.
- Marcador: Real Madrid 2-1 Alavés | Jornada 33 de LaLiga
Así fue el partido Real Madrid vs Alavés en LaLiga
El Real Madrid dominó el partido ante Alavés, pero como ha sido en las últimas semanas, estuvo a punto de llevarse una sorpresa en casa.
Goles del partido Real Madrid vs Alavés:
- Minuto 30: Kylian Mbappé le da la ventaja al Real Madrid ante Alavés
- Minuto 50: Vinícius Jr. anota el 2-0 a favor del Real Madrid
- Minuto 93: Toni Martínez acortó distancias para Alavés, con el 1-2
¿Cómo va el Real Madrid después de 33 jornadas en LaLiga?
El Real Madrid se mantiene en el segundo lugar de LaLiga a seis puntos del FC Barcelona, luego de llegar a 73 unidades.
Real Madrid está abajo del líder FC Barcelona que suma 79 puntos, y que podría aumentar su ventaja a 9 unidades.
FC Barcelona se mide con Celta de Vigo el miércoles 22 de abril.
¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?
El Real Madrid jugará el viernes 24 de abril en la cancha del Betis, en busca de los puntos que lo mantengan en la pelea por el título de LaLiga.
Real Madrid todavía enfrentará al FC Barcelona el 10 de mayo, cuando resten 12 puntos por disputarse.
A esa cita, el Real Madrid espera llegar con menos desventaja para ganar y acercarse al líder.