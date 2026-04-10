Real Madrid vs Girona se enfrentaron en la Jornada 31 de LaLiga, en partido vital en las aspiraciones merengues para ganar el título.

El Real Madrid fue incapaz de vencer al Girona y con el empate en la Jornada 31, prácticamente se despidió del título de LaLiga.

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Así fue la victoria del Real Madrid ante Girona

El Real Madrid empató 1-1 con Girona en la Jornada 31 de LaLiga para mantenerse como sublíder de LaLiga, a seis puntos del FC Barcelona.

Goles del partido Real Madrid vs Girona:

Minuto 51: Federico Valverde abrió el marcador a favor del Real Madrid sobre el Girona.

Minuto 62: Thomas Lemar empate el marcador para Girona, con disparo de larga distancia.

Real Madrid no pudo con el Girona (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo va el Real Madrid después de 31 jornadas en LaLiga?

El Real Madrid se mantiene en el segundo lugar de LaLiga a seis puntos del FC Barcelona, luego de quedarse en 70 unidades.

Real Madrid está abajo del líder FC Barcelona que suma 76 puntos, y que podría aumentar su ventaja a 9 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El Real Madrid jugará el miércoles 15 de abril la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante Bayern Múnich.

En cuanto a LaLiga, el Real Madrid recibirá al Alavés el martes 21 de abril en la Jornada 32 de la competencia.

En el papel, todo indica que el Real Madrid tendrá que elegir pronto a qué competencia darle prioridad.