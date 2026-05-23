Real Madrid vs Athletic cerraron su participación en LaLiga con su partido de la Jornada 38, en el Estadio Santiago Bernabéu, a favor del equipo merengue, 4-2, en la despedida de Dani Carvajal.

Real Madrid terminó con 86 puntos en LaLiga, lejos del campeón FC Barcelona.

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¿Cómo fue el Real Madrid vs Athletic de la Jornada 38 de LaLiga?

La Jornada 38 de LaLiga le reservó una visita al Athletic de Bilbao a la cancha del Real Madrid, que necesitaba despedir a Dani Carbajal con una victoria. Y ganó 4-2.

También fue el adiós de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid.

Así fueron los goles del Real Madrid vs Athletic:

Minuto 11: Gonzalo García abrió el marcador a favor del Real Madrid, 1-0 ante Athletic

Minuto 40: Jude Bellingham anotó el 2-0 para los merengues

Minuto 45: Gorka Guruzeta puso el 1-2 para el Athletic

Minuto 50: Kylian Mbappé recuperó la ventaja de dos goles para el Real Madrid

Minuto 87: Brahim Díaz puso el 4-1 merengue

Minuto 90: Urko Izeta selló el marcador con el 2-4 del Bilbao

Álvaro Arbeloa abraza a Dani Carvajal en la despedida de ambos del Real Madrid. (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

¿Cuándo es el siguiente partido del Real Madrid?

El Real Madrid, al igual que el resto de los equipos de LaLiga tendrán un descanso prolongado por la realización del Mundial 2026.

La temporada 2025/2026 de La Liga comienza el fin de semana del 15, 16 y 17 de agosto.

Así que habrá que esperar para conocer qué día debuta el Real Madrid en busca de otro título de LaLiga.