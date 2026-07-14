Gilberto Mora sorprendió a Memo Ochoa con un emotivo mensaje de cumpleaños en Instagram que rápidamente se volvió viral en redes sociales despertando la pregunta de ¿cuántos años se llevan?

La publicación que subió Gilberto Mora a su Instagram, muestra una fotografía de él cuando era un niño Selección Mexicana junto con Guillermo Ochoa, lo cual ha generado miles de reacciones entre los aficionados al fútbol mexicano.

Gilberto Mora felicita a Guillermo Ochoa por su cumpleaños con una foto de ambos hace 10 años (@gil_morita / Instagram)

Gilberto Mora conmueve a Memo Ochoa con tierna foto en su cumpleaños

Gilberto Mora subió a su Instagram una foto para desearle feliz cumpleaños a Memo Ochoa, con un emotivo mensaje personal, lo cual desató la pregunta de cuántos años se llevan entre ellos los dos futbolistas de la Selección Nacional que destacaron durante el Mundial 2026.

Y es que en la foto puede verse a un Gilberto Mora cuando aún era niño junto a Memo Ochoa tomándose una selfie; de acuerdo a algunos usuarios, esa foto se tomó hace 10 años cuando ‘Morita’ tenía tan solo 7 años de edad.

Gilberto Mora felicita a Guillermo Ochoa por su cumpleaños (Selección Nacional de México)

Actualmente, Gilberto Mora tiene 17 años de edad, mientras que Guillermo Ochoa acaba de cumplir 41 años de edad el pasado 13 de julio; es decir que Ochoa le lleva a Morita 24 años de edad.

La foto cuenta una emotiva historia pues muestra a Gilberto Mora como un admirador de Memo Ochoa que, hace 10 años no imaginaba que en el Mundial 2026 no solo iba a conocer mejor a Ochoa más allá de una foto, sino que ambos serían compañeros en la Selección Nacional representando a México colocándose entre las mejores selecciones de la Copa del Mundo.