El Real Madrid venció 2-0 al Real Oviedo en el partido de la Jornada 36 de LaLiga, una victoria rodeada por la incertidumbre y las críticas contra el equipo merengue.

Con su directiva más preocupada en temas extra cancha, el Real Madrid saltó al césped del Santiago Bernabéu en busca de un triunfo necesario, aunque poco valioso para el club.

Marcador final partido de la Jornada 37 de LaLiga: Real Madrid 2-0 Real Oviedo

¿Cómo fue el triunfo del Real Madrid sobre el Real Oviedo en el partido de la Jornada 36 de LaLiga?

El Real Madrid derrotó 2-0 al descendido Real Oviedo en la Jornada 36 de LaLiga.

Un partido marcado por los reclamos de la afición del Real Madrid, tras perder el título de LaLiga.

Aficionados del Real Madrid desplegaron una manta con el mensaje: “Florentino, vete ya”.

En respuesta. la seguridad del estadio retiró la pancarta casi de inmediato y hubo forcejeos en la tribuna.

Por si algo faltara, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fue captado discutiendo con seguidores desde el palco.

En la cancha, así fue la victoria del Real Madrid sobre el Real Oviedo:

Minuto 43: Gonzalo García anota el 1-0 a favor del Real Madrid sobre Real Oviedo

Minuto 69: Entre silbidos entra a la cancha Kylian Mbappé por Gonzalo García.

Minuto 80: Jude Bellingham amarró el triunfo para el Real Madrid, con el 2-0

Jude Bellingham anotó el 2-0 para el Real Madrid (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

¿Cuándo será el próximo partido del Real Madrid en LaLiga?

Real Madrid volverá a jugar en LaLiga en la Jornada 37 cuando visite al Sevilla, el domingo 17 de mayo.

El Sevilla aún pelea la posibilidad de colarse a los torneos europeos, por lo que necesita derrotar al Real Madrid en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.