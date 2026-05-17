Sevilla 0-1 Real Madrid fue el marcador en el partido de la Jornada 37 de LaLiga, con ello, se mantienen firmes en el segundo lugar de la liga española.

Real Madrid llegó a 83 puntos en LaLiga y prácticamente tiene su lugar asegurado en la Champions League 2026-2027.

¿Cómo fue el Sevilla vs Real Madrid de la Jornada 37 de LaLiga?

Un partido que resultó fácil para los merengues en la Jornada 37 de LaLiga, por lo que el Sevilla vs Real Madrid quedó 0-1.

Así fueron los goles del Sevilla vs Real Madrid, que terminó con victoria para los merengues:

Minuto 14: Gol de Vinícius Jr. (Real Madrid)

Real Madrid gana por la mínima ante Sevilla en la Jornada 37 de LaLiga. (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

¿Cuándo es el siguiente partido del Real Madrid?

El Real Madrid se mantiene en la segunda posición de LaLiga pese a ya no tener posibilidades de ser campeón de la Primera División de España.

Aún así, el Real Madrid tendrá que seguir sumando puntos en LaLiga cuando enfrente al Athletic en la Jornada 38, la última de la temporada 2025-2026.