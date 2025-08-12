PSG vs Tottenham se miden en el partido por la Supercopa de la UEFA el miércoles 13 de agosto; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones.

PSG, monarca de la Champions League, se enfrenta con el campeón de la Europa League. en busca del trofeo de la Supercopa de la UEFA.

PSG vs Tottenham: Pronóstico del partido por la Supercopa de la UEFA

El pronóstico del partido por la Supercopa de la UEFA, es que PSG continuará su racha triunfadora y sumará otro trofeo venciendo 3-1 a Tottenham.

PSG vs Tottenham: Posibles alineaciones del partido por la Supercopa de la UEFA

En medio de los rumores que lo alejan del PSG, el portero Gianluigi Donnarumma, encabezaría la posible alineación de los galos por la Supercopa de la UEFA.

Donnarumma Hakimi Marquinhos Pacho Nuno Mendes Zaire-Emery Vitinha Fabián Doué Dembélé Kvaratskhelia

El Tottenham retará a PSG con esta posible alineación en el partido por la Supercopa de la UEFA.

Vicario Spence Van de Ven Cuti Romero Pedro Porro Kudus Palhinha Pape Sarr Bentancur Johnson Richarlison

PSG vs Tottenham: ¿Cuándo y dónde ver el partido por la Supercopa de la UEFA?

El miércoles 13 de agosto se enfrentan PSG vs Tottenham, en el partido por el título de la Supercopa de la UEFA.

El partidoserá transmitido por varias señales: HBO, TNT Sports, Caliente TV y Tubi.

El Bluenergy Stadium será la sede del partido PSG vs Tottenham que se jugará a las 13 horas.

Partido: PSG vs Tottenham

Fase: Partido por la Supercopa de la UEFA

Fecha: Miércoles 13 de agosto de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bluenergy Stadium

Transmisión: HBO, TNT Sports, Caliente TV y Tubi.

¿Qué es la Supercopa de la UEFA y qué equipos la juegan?

La Supercopa de la UEFA en un partido anual disputado por los vigentes campeones de la Champions League y la Europa League.

PSG vs Tottenham será la edición 13 de la Supercopa de la UEFA desde que el torneo dejó de disputarse en Mónaco.

¿Cómo se definirá la Supercopa de la UEFA entre PSG y Tottenham?

En caso de empate al término del tiempo reglamentario, el partido PSG vs Tottenham se irá directamente a la tanda de penaltis, para definir al ganador de la Supercopa de la UEFA.

El PSG y el Tottenham aspiran a ganar por primera vez la Supercopa de la UEFA cuando se enfrenten en la edición de 2025.