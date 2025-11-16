Con la Liguilla a la vuelta de la esquina y en medio de una larga pausa por la Fecha FIFA sumada al Play In, América jugó la noche de este sábado 15 de noviembre un partido amistoso en contra de LA Galaxy con la finalidad de mantener en ritmo a sus jugadores que no fueron llamados a sus respectivas selecciones, así como a algunos elementos que no han jugado de forma recurrente en el Apertura 2025.

Sin ocho jugadores por llamados a Selecciones, así como tres futbolistas en la recta final de su recuperación, América saltó a la cancha de LA Galaxy con lo mejor que tenía disponible y pronto se puso arriba en el marcador gracias a un gol de Víctor Dávila, quien tras un pase preciso de Allan Saint-Maximin, no tuvo más que darle el pase a la red desde el área chica angelina.

Los locales respondieron pronto en una descolgada en la que Cuevas desbordó por derecha y tiró un centro que encontró a un Ramírez que llegó puntual a la cita para empujar el esférico a las redes americanistas. Galaxy se comportaba como un sinodal complejo para los dirigidos por André Jardine.

Víctor Dávila se destapó con un doblete para América

Víctor Dávila, quien ha sido uno de los jugadores de América más criticados a lo largo del semestre, aprovechó su oportunidad de ser titular en este juego al despacharse con un doblete. El segundo tanto de la noche llegó para el andino con una buena jugada individual en la que ganó la bola en el área rival y la acomodó para definir con una media vuelta cruzada, imposible para el portero angelino.

Tal como sucedió al inicio del juego, LA Galaxy no estaba dispuesto a que América le pintara la cara en su propia casa y volvió a responder tras el doblete de Víctor Dávila. Otra vez Cuevas fue el asistidor, pero esta ocasión desde el sector izquierdo vino su servicio a segundo poste que encontró a Gabriel Pec, quien de primera intención conectó la de gajos para dejar tendido a Rodolfo Cota y poner el 2-2 con el que el marcador terminó antes de irse al descanso.

El partido, hasta ese momento, tenía el propósito que América que quería toda vez que resultaba una prueba de buen nivel para sus jugadores, tanto para los titulares habituales como para suplentes y algunos jóvenes.

Empate de América en amistoso con LA Galaxy

Al final, como suele suceder en esta clase de partidos, se presentó a lo largo del segundo tiempo una gran cantidad de cambios. América hizo nueve modificaciones en esos últimos 45 minutos y le dio rodaje a muchos juveniles que encontraron otro tipo de fogueo en esta oportunidad ante LA Galaxy.

En tanto, el equipo local hizo sus respectivas modificaciones, aunque en menor medida. Es importante recordar que LA Galaxy no logó avanzar a los Playoffs en la MLS, por lo que querían evitar a toda costa un descalabro, aunque se tratara de un simple amistoso en contra de América.

Al final, ninguno de los dos equipos se hizo más daño, por lo que todo quedó en una igualada entre angelinos y azulcremas debido a que, a falta de cuatro minutos, llegó una tormenta eléctrica que terminó con el juego por decisión arbitral.