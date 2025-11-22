América se prepara para enfrentar a Rayados en los cuartos de final de la Liga MX, pero aún no confirman la fecha y horario en el que jugará la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes debido a que hay un concierto de Junior H programado en la Plaza de Toros.

Anteriormente tanto América como Cruz Azul ya han tenido problemas con la Alcaldía Benito Juárez por utilizar el Estadio Ciudad de los Deportes, al punto que ha sido clausurado y han jugado a puerta cerrada.

Sin embargo, las Águilas no quieren volver a tener problemas con la autoridad durante su partido contra Rayados, por lo que tendrían que jugar en un horario inusual debido al concierto de Junior H en el recinto aledaño.

América jugará en horario poco usual contra Rayados por concierto de Junior H

De acuerdo a información compartida por el periodista David Medrano, América está en negociaciones con la Alcaldía Benito Juárez para llegar a un acuerdo sobre la fecha y el horario para jugar su partido contra Rayados.

Debido a que Toluca y Tigres quedaron mejor posicionados es posible que jueguen el sábado, por lo que América tendría que jugar el domingo contra Rayados en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero ambos días hay concierto de Junior H en la Plaza de Toros.

Como el domingo el concierto inicia a las 20:00hrs y las autoridades piden a las Águilas que haya al menos un plazo de tres horas entre el final del juego y el comienzo del otro evento, el partido se jugaría a las 15:00hrs del domingo 30 de noviembre.

América estrena uniforme previo a su cruce contra Rayados

Previo al inicio de la Liguilla, América y Adidas dieron a conocer su tercer uniforme, el cual deja de lado los clásicos colores del equipo como lo son el amarillo y el azul, pues es principalmente gris con verde.

Este uniforme está inspirado en el Estadio Azteca, al cual el América volverá en los próximos meses, mientras que las líneas grises y onduladas representan el techo del inmueble que está en proceso de remodelación.

Debido a que el Coloso de Santa Úrsula está siendo alistado para el Mundial 2026, las Águilas no han podido jugar en su casa en los últimos torneos y es por ello que se encuentran provisionalmente en el Estadio Ciudad de los Deportes.