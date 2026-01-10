Los Rayados de Monterrey anunciaron una convocatoria para que los aficionados diseñen el nuevo jersey alternativo que utilizarán los regios para la temporada 2026-2027.

Durante una iniciativa, los Rayados de Monterrey buscan reconocer la pasión, identidad y creatividad de los aficionados, quienes son los que acompañan al equipo en cada partido de la Liga MX.

“Transformar ese sentimiento en un uniforme que represente el orgullo de ser Rayado”, dijo el club regio en un comunicado sobre la convocatoria de su nuevo jersey que será diseñado por los fans de La Pandilla.

Rayados abre convocatoria para que fans diseñen nuevo jersey; esto es lo que debes saber

A partir de ahora, los aficionados de Rayados de Monterrey interesados podrán participar con hasta 10 propuestas de diseños diferentes y tendrán hasta el 22 de enero de este año para enviar su propuesta al club regio.

Los Rayados de Monterrey indicaron que se tomará en cuenta la originalidad, creatividad y la esencia rayada, con el objetivo de seleccionar un diseño que represente fielmente al equipo y afición.

Para poder formar parte del proceso creativo del jersey alternativo, el conjunto regiomontano pide descargar la plantilla oficial que incluye las guías y especificaciones necesarias para el diseño de la playera.

¿Cuáles son las bases para diseñar el nuevo jersey de Rayados?

La convocatoria de Rayados está abierta a aficionados mayores de 18 años. Los menores de edad podrán participar a través de su padre, madre o tutor legal, quien asumirá todas las obligaciones derivadas de los Términos y Condiciones.

Debes contar con Rayado ID activo.

Los diseños deberán respetar los elementos oficiales del Club y PUMA, incluyendo el escudo y patrocinadores.

Cada participante podrá registrar hasta 10 diseños distintos.

Un comité interno evaluará las propuestas tomando en cuenta creatividad, originalidad e identidad Rayada.

El diseño ganador será anunciado a través de los canales oficiales del Monterrey.