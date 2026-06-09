Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton tras confirmarse que el Fulham decidió no renovar su contrato.

El atacante de 35 años quedó como agente libre, así que personal los Wolves viajó a México para cerrar un acuerdo con el delantero mexicano.

A diferencia de su primera etapa, Raúl Jiménez vuelve en un escenario complejo para los Wolves, que descendieron recientemente en la Premier League.

Jiménez firma por dos años con el Wolverhampton

Raúl Jiménez regresa a Wolverhampton con un contrato de dos años y una opción para extenderlo por 12 meses más, informó el club inglés.

Durante su primera etapa con el conjunto de oro y negro, entre 2018 y 2023, Raúl Jiménez marcó 57 goles en 166 partidos.

El mexicano volverá a portar el número 9, luego de que el actual dueño de ese número, Adam Armstrong, aceptara cederlo al enterarse del regreso de Jiménez.

“Mientras el club celebra su 150 aniversario, el regreso de Jiménez a Molineux representa mucho más que un fichaje: es el retorno de un jugador cuyo nombre quedará para siempre entretejido en la historia de esta histórica institución” Wolverhampton

Wolverhampton le da la bienvenida a Raúl Jiménez

Confiados en la experiencia de Raúl Jiménez, el Wolverhampton apuesta al mexicano para buscar el ascenso a la Premier League, categoría que perdieron hace unas semanas.

Así que, los Wolves le dedicaron unas palabras de bienvenida al delantero mexicano en su regreso al equipo amarillo.