Raúl Jiménez ha vivido días intensos en su vida personal, así que, cuando marcó el tercer gol del Fulham este sábado 21 de marzo en la Premier League, levantó lo brazos al cielo para dedicarlo a su padre, recién fallecido en México.

Con el gol ante el Burnley, Raúl Jiménez llegó a 203 anotaciones en su carrera como profesional, pero sin duda, la conseguida en el partido de la Premier League nunca la olvidará el delantero mexicano.

Cada gol cuenta, pero este fue dedicado a su padre, mostrando Raúl Jiménez fuerza y corazón dentro y fuera de la cancha.

Raúl Jiménez anotó en el Fulham vs Burnley (John Walton / AP)

¿Cómo fue el gol que le dedicó Raúl Jiménez a su padre?

El tiempo en el partido Fulham vs Burnley se agotaba, un duelo que Raúl Jiménez no inició como titular, pero en el que ofreció una emotiva escena tras anotar gol.

Penalti a favor del Fulham cerca del silbatazo final que no cambiaba el destino del partido, que ya ganaba el equipo de Raúl Jiménez, pero el mexicano estaba destinado para anotar.

Y fiel a su calidad, Raúl Jiménez no falló. Un penalti anotado más a su cuenta, el grito de gol bañado por lágrimas de nostalgia lo hicieron arrodillarse, levantar los brazos y dedicarle el tanto a su padre, fallecido hace unos días.

Raúl Jiménez dedicó gol a su padre (John Walton / AP)

¿Cómo quedó el Fulham de Raúl Jiménez?

El Fulham ganó 3-1 al Burnley en la Jornada 31 de la Premier League para llegar a 44 puntos en el noveno lugar.

Con la victoria, el Fulham se mantiene en la pelea por un lugar en las competiciones europeas de la próxima temporada.