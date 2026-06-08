Raúl Jiménez no continuará en el Fulham de la Premier League, tras confirmarse que el club inglés decidió no renovar su contrato, a días del inicio del Mundial 2026.

El contrato de Raúl Jiménez con el Fulham termina el próximo 30 de junio de 2026, y el delantero mexicano de 35 años se convertirá en agente libre.

A pesar de no tener club para la siguiente temporada, Raúl Jiménez se encuentra concentrado con la Selección Mexicana de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026.

¿Por qué se queda sin equipo Raúl Jiménez?

A través de un comunicado, el equipo Fulham informó que Raúl Jiménez encabeza la lista de jugadores cuyos contratos expiran al término oficial de la presente temporada 2025-2026, a días del inicio del Mundial 2026.

El principal motivo por el que Fulham habría decidido no renovar el contrato de Raúl Jiménez sería la edad de 35 años del delantero, ya que la posibilidad de lesiones aumenta y su rendimiento tiende ir a la baja.

Estos fueron los números de Raúl Jiménez en su última temporada con el Fulham:

43 partidos

10 goles

3 asistencias

“Nos gustaría agradecerles a todos los jugadores por sus servicios y esfuerzos durante su tiempo en el Fulham y les deseamos la mejor de la suerte durante el próximo capítulo de sus carreras” Fulham

Raúl Jiménez tuvo un buen paso con el Fulham de la Premier League (Nigel French / AP)

¿Cuántas temporadas jugó Raúl Jiménez con el Fulham?

Raúl Jiménez, delantero que jugarán con la Selección Mexicana el Mundial 2026, fue parte del Fulham durante las dos recientes temporadas, al que llegó procedente del recién Wolverhampton.

Además de Fulham y Wolverhampton, Raúl Jiménez también ha jugado en Benfica y Atlético de Madrid en Europa, mientras que América en la Liga MX fue su primer equipo..