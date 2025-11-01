Raúl Jiménez se reencontró con su exequipo en actividad de la Fecha 10 de la Premier League y no dudó en lucirse con una brutal asistencia para el gol del Fulham en la primera mitad del encuentro.

Raúl Jiménez hizo gala de su visión de campo y técnica para asistir a Ryan Sessegnon, quien se encargó de llevar el balón a las redes para el gol del Fulham.

El delantero mexicano ha protagonizado una temporada complicada; sin embargo, poco a poco ha recuperado la confianza de su estratega Marco Da Silva.

En el duelo ante Wolverhampton, el Lobo de Tepejí fue titular y respondió a la confianza con una gran asistencia para el 1-0 parcial a menos de diez minutos de iniciado el encuentro.

Video de la asistencia de Raúl Jiménez en el Fulham vs Wolves de la Premier League

Corría el minuto 8 de iniciado el partido cuando el balón llegó a los pies de Raúl Jiménez, quien de primera dejó el balón servido para Ryan Sessegnon; el británico condujo unos metros y entró al área para definir.

La asistencia de Raúl Jiménez abrió el camino para que Fulham tomara la ventaja ante Wolves en el Craven Cottage.

Wolves se quedó con un hombre menos por la expulsión de Emmanuel Agbadou al minuto 36 y en la segunda mitad, Fulham amplió la ventaja.

Lo que es entender el juego.



El balón le llega a Raúl por un rebote y ya sabía que hacer con el. Asistencia para el mexicano ✅



pic.twitter.com/9Oas4VDr20 — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) November 1, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Raúl Jiménez en la Premier League?

Luego de enfrentar a su exequipo, Raúl Jiménez continuará su camino en la Premier League con el Fulham el sábado 8 de noviembre cuando visite el Hill Dickinson Stadium para medirse al Everton.

El encuentro Everton vs Fulham, corresponderá a la Jornada 11 de la temporada 2025-26 de la Premier League.

Después del choque ante Everton, la actividad en ligas se pondrá en pausa, pues se disputará la última Fecha FIFA del año, la Selección Mexicana tiene pactado un duelo amistoso ante Uruguay en el TSM Corona, casa de Santos Laguna, y se espera que Raúl Jiménez forme parte de la convocatoria de Javier Aguirre.