La Federación Mexicana de Futbol (FMF) oficializó el nombramiento de Rafael Márquez Álvarez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México, en un anuncio realizado por Mikel Arriola.

La decisión forma parte del Proyecto Deportivo 2030, que contemplaba su integración como auxiliar de Javier Aguirre durante el proceso hacia el Mundial 2026.

Rafael Márquez, histórico capitán y referente del futbol mexicano, asume ahora el mando absoluto con el objetivo de consolidar el crecimiento del Tricolor rumbo a los próximos compromisos internacionales.

De Aguirre a Rafa Márquez, una transición planificada

La llegada de Rafael Márquez al banquillo nacional no es una sorpresa, sino que forma parte de una transición ordenada dentro del “Proyecto Deportivo 2030”.

Este plan, presentado originalmente en agosto de 2024, contemplaba que el “Káiser” se integrara inicialmente como auxiliar técnico de Javier Aguirre para ganar experiencia directa en el proceso hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fin de una era: Javier Aguirre se despide y Rafa Márquez toma el mando del Tri (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Con este nombramiento, la FMF busca dar continuidad al trabajo realizado en el último ciclo, fortaleciendo el desarrollo deportivo del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales.

Asimismo, la FMF liderada por Mikel Arriola expresó su agradecimiento a Javier Aguirre por su firme legado al frente del equipo.

La FMF nombró a Rafael Márquez como nuevo técnico de México tras el Mundial 2026 (FMF)

La FMF nombró a Rafael Márquez como nuevo técnico de México tras el Mundial 2026 (FMF)

Rafael Márquez: De leyenda en la cancha a líder en el banquillo

Rafael Márquez asume el cargo con uno de los currículos más impresionantes en la historia del fútbol mexicano.

Como jugador, representó a México en cinco Copas Mundiales y fue pieza clave en la obtención de la Copa Confederaciones 1999 y dos Copas Oro (2003 y 2011).

A nivel de clubes, Rafa Márquez brilló en la élite europea, especialmente en el FC Barcelona, donde conquistó dos títulos de la UEFA Champions League y cuatro ligas de España.

Rafa Márquez (@rafamarquexmx)

También dejó huella en el AS Monaco, el Hellas Verona y los New York Red Bulls, mientras que en México se despidió como bicampeón con el Club León tras haber debutado en el Club Atlas.

En su faceta como estratega, Rafael Márquez inició su formación en el Real Alcalá y posteriormente dirigió al Barça Atlètic antes de incorporarse al cuerpo técnico de la selección absoluta.

Ahora, con la experiencia de haber participado directamente en la preparación y competencia del Mundial 2026, Rafael Márquez toma el mando total con el objetivo de consolidar el crecimiento del fútbol mexicano.