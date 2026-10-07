Raúl “Tala” Rangel habló sobre las críticas que recibió tras su actuación frente a Estados Unidos y aseguró que afronta el momento con tranquilidad, convencido de que los errores forman parte del crecimiento profesional.

“Estoy tranquilo. Equivocarse es parte de esta profesión y de la vida. Creo que se hizo mucho más escándalo de lo que realmente fue; a todos nos pasa, todos nos hemos equivocado”. Raúl “Tala” Rangel, portero mexicano.

El portero de la Selección Mexicana reconoció que cometió equivocaciones, pero consideró que la reacción generada fue mayor a su impacto real dentro del encuentro.

Lejos de quedarse enganchado con los señalamientos, Tala Rangel afirmó que busca convertir la experiencia en aprendizaje para seguir compitiendo por un lugar en el combinado nacional.

Tala Rangel convierte las críticas en experiencia para crecer como futbolista

Las palabras del guardameta reflejan su intención de pasar página y concentrarse en lo que viene, pues en lugar de quedarse atrapado en las críticas, el Tala Rangel busca convertir aquella actuación en una experiencia que le permita crecer y responder cuando vuelva a recibir la confianza bajo los tres postes.

En este proceso, Tala Rangel también destacó el respaldo que recibió de Rafael Márquez, quien no le dio la espalda en un momento complicado y respaldó al futbolista después de los señalamientos.

“También agradezco mucho el respaldo de Rafa. Que tu entrenador te apoye en un momento así es algo que se valora”. Raúl “Tala” Rangel, portero mexicano.

“Todos nos hemos equivocado”: Tala Rangel deja atrás sus errores con México. (mexsport / Tomas Regueiro)

Para el arquero, contar con el respaldo de su entrenador puede resultar determinante para recuperar la confianza después de una actuación complicada.

Tala Rangel buscará seguir ganando su lugar en la Selección Mexicana

Tala Rangel reconoce lo sucedido, pero no pretende quedarse en el pasado, pues las críticas ya llegaron y ahora tendrá que responder de la única manera que conoce: dentro de la cancha.

El siguiente reto será demostrar que aquellos errores fueron solamente un capítulo y que todavía tiene argumentos para competir por un lugar en el arco de la Selección Mexicana.