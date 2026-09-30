México rescató un empate 1-1 ante Perú, pero el resultado no fue suficiente para dejar satisfecho a Rafael Márquez.

El entrenador de la Selección Mexicana reconoció que todavía existen aspectos por mejorar, aunque también destacó la actitud mostrada por sus futbolistas durante el encuentro.

“No estoy contento, no estoy satisfecho, pero la actitud de los chicos ante un equipo peruano de experiencia lo hicieron bastante bien”, señaló Rafael Márquez después del partido.

Rafael Márquez destacó el nivel de los más jóvenes ante Perú

Uno de los aspectos que más valoró el técnico fue la respuesta de los jóvenes, pues México presentó una alineación con numerosas modificaciones y permitió que varios futbolistas tuvieran minutos importantes con la Selección Mayor.

La apuesta forma parte de un proceso en el que Rafael Márquez busca ampliar sus opciones y observar de cerca a jugadores que todavía no habían tenido la oportunidad de participar con el combinado nacional.

“Soy de la idea de que si queremos jugadores más completos hay que empezar lo más temprano para que sean mejores el día de mañana. Quien esté en nivel será bienvenido, tenga la edad que tenga. Por algo me atreví hoy a poner este 11, creo en la calidad de los jóvenes”. Rafael Márquez, entrenador de México.

El empate dejó algunos debuts y nuevas alternativas para el cuerpo técnico, además de permitirle a Rafael Márquez obtener información sobre el rendimiento de distintos elementos que buscan hacerse un lugar en futuras convocatorias.

México iguala ante Perú y Rafael Márquez liga su segundo empate. (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Quién será el próximo rival de México y Rafael Márquez?

México se enfrentará a su máximo rival de Concacaf: Estados Unidos.

El duelo más esperado por la afición debido a la rivalidad histórica se disputará el sábado 3 de octubre y el escenario para el Clásico de la Concacaf será el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona.