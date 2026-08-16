León vs Querétaro Femenil chocan en actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Lunes 17 de agosto a las 17 horas por Tubi y FOX One.

Partido: León vs Querétaro Femenil

Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Tubi y FOX One

León recibe al Querétaro en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA (Isaac Ortiz / Mexsport)

León vs Querétaro Femenil: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

León vs Querétaro Femenil se enfrentarán el lunes 17 de agosto en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

León vs Querétaro Femenil: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 17 horas rodará el balón en el León vs Querétaro Femenil en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

León vs Querétaro Femenil: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

El Cruz Azul vs Atlante femenil será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.

Partido: León vs Querétaro Femenil

Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Tubi y FOX One

Así van León y Querétaro en la Liga Femenil BBVA

León y Querétaro comparten el Grupo A de la Liga Femenil BBVA, en el que La Fiera va en mejor lugar.

Tras dos jornadas, León suma tres puntos mientras que el Querétaro aún no tiene unidades en su cuenta.