León vs Querétaro Femenil chocan en actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Lunes 17 de agosto a las 17 horas por Tubi y FOX One.
- Partido: León vs Querétaro Femenil
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: Tubi y FOX One
León vs Querétaro Femenil: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
León vs Querétaro Femenil se enfrentarán el lunes 17 de agosto en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
León vs Querétaro Femenil: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 17 horas rodará el balón en el León vs Querétaro Femenil en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
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León vs Querétaro Femenil: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
El Cruz Azul vs Atlante femenil será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.
- Partido: León vs Querétaro Femenil
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: Tubi y FOX One
Así van León y Querétaro en la Liga Femenil BBVA
León y Querétaro comparten el Grupo A de la Liga Femenil BBVA, en el que La Fiera va en mejor lugar.
Tras dos jornadas, León suma tres puntos mientras que el Querétaro aún no tiene unidades en su cuenta.