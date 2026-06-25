Denis Višinský es un futbolista profesional de República Checa que se desempeña como mediocampista ofensivo y extremo.

Actualmente juega para el FC Viktoria Plzeň de la Primera División checa y forma parte de la selección nacional de República Checa, donde se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del futbol de su país.

¿Quién es Denis Višinský?

Denis Višinský es un futbolista checo nacido en Mělník que ha desarrollado gran parte de su carrera en el futbol profesional de su país.

Se formó en las categorías inferiores del Slavia Praga, una de las instituciones más importantes de República Checa, donde comenzó su proceso de formación antes de debutar profesionalmente.

Posteriormente acumuló experiencia en otros clubes de la liga checa, especialmente con el Slovan Liberec, donde logró consolidarse como un jugador habitual en el primer equipo.

Gracias a su rendimiento, en 2025 fue fichado por el FC Viktoria Plzeň, uno de los clubes más competitivos del país. Su capacidad para desempeñarse como extremo o mediocampista ofensivo le ha permitido destacar por su velocidad, creatividad y aporte ofensivo.

¿Qué edad tiene Denis Višinský?

Denis Višinský tiene 23 años, nació el 21 de marzo de 2003.

¿Denis Višinský tiene pareja?

El futbolista mantiene un perfil discreto respecto a su vida privada, no hay información sobre si Denis Višinský tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Denis Višinský?

Denis Višinský nació el 21 de marzo, por lo que corresponde al signo zodiacal Aries.

Aries pertenece al elemento Fuego y suele asociarse con características como liderazgo, iniciativa, energía, competitividad y determinación.

¿Denis Višinský tiene hijos?

No existe información pública confirmada sobre hijos de Denis Višinský.

¿Qué estudió Denis Višinský?

La información pública disponible sobre Denis Višinský se concentra en su formación deportiva y trayectoria profesional como futbolista.

¿En qué ha trabajado Denis Višinský?

Denis Višinský es conocido por su carrera como futbolista profesional dentro del futbol checo. Desde categorías juveniles mostró cualidades que lo llevaron a formar parte de clubes importantes de su país hasta alcanzar la selección nacional.