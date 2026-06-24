Patrik Schick es un futbolista profesional checo que juega como delantero para el Bayer Leverkusen de la Bundesliga y para la selección nacional de la República Checa.

Entre los momentos más importantes de su carrera destaca su actuación en la Eurocopa 2020, donde anotó cinco goles y compartió el liderato de goleo del torneo con Cristiano Ronaldo.

¿Quién es Patrik Schick?

Patrik Schick es un delantero nacido en Praga que ha desarrollado una exitosa carrera en algunas de las ligas más competitivas de Europa.

Tras darse a conocer en la Serie A italiana, logró consolidarse definitivamente en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, donde ha firmado algunas de las mejores temporadas goleadoras de su carrera.

Con la selección de la República Checa también se ha convertido en una pieza fundamental, liderando el ataque en torneos internacionales y eliminatorias mundialistas y europeas.

Patrik Schick es delantero del Bayer Leverkusen y figura de la selección checa. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Patrik Schick?

Patrik Schick nació el 24 de enero de 1996 en Praga, República Checa. En 2026 tiene 30 años.

¿Patrik Schick tiene pareja?

No existe información pública confirmada que permita establecer si Patrik Schick tiene pareja actualmente.

¿Qué signo zodiacal es Patrik Schick?

Patrik Schick nació el 24 de enero, por lo que pertenece al signo zodiacal Acuario.

Este signo está asociado con el elemento Aire y suele relacionarse con personas independientes, innovadoras, creativas y con una visión diferente de las situaciones.

¿Patrik Schick tiene hijos?

No hay información pública verificable que confirme que Patrik Schick tenga hijos.

¿Qué estudió Patrik Schick?

La información disponible sobre Patrik Schick se concentra en su formación futbolística dentro de las categorías juveniles y academias deportivas.

¿En qué ha trabajado Patrik Schick?

Patrik Schick se ha distinguido por una carrera ascendente que lo llevó de las canteras checas a las principales ligas europeas, convirtiéndose en uno de los delanteros más importantes de Europa Central.