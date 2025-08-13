La Fórmula 1 se encuentra en el famoso parón veraniego, que no es más que 3 semanas sin carrera. Pero es en donde se dan los anuncios más importantes del próximo año, por lo que se esperaba que Cadillac ya anunciara a Checo Pérez.

No fue así, aunque se sabe que Checo Pérez será piloto de Cadillac para el 2026, no ha sido anunciado. Y ya habría fecha para el anuncio oficial.

Recordemos que el mexicano tuvo mucho tiempo para meditar su decisión de regresar a la Fórmula 1. Tuvo negociaciones con varios equipos, pues 8 pilotos no tienen asegurado su futuro para el año que viene.

Otra escudería con la que tuvo negociaciones fue con Alpine, pero al final no llegaron a ningún acuerdo. Lo que sí, es que las grandes están ocupadas. Ferrari, Red Bull, Mercedes, etc.

Formula 1: Revelan la fecha definitiva para la presentación de Checo Pérez con Cadillac

Ahora sí, Cadillac ya tendría fecha para anunciar a Checo Pérez. Habrá que esperar un poco, aunque se decía que era en este parón veraniego al final será en un Gran Premio.

Según medios ingleses, Cadillac hará la presentación de Checo Pérez en el Gran Premio de Italia. Este se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre en el mítico circuito de Monza.

Algo curioso, pues en marzo, el piloto mexicano dijo que iba a tomar la decisión en los próximos 6 meses. En septiembre se cumple el plazo.

Checo Pérez (MexSport via Paddocker / MexSport via Paddocker)

El cambio de reglamento en la Fórmula 1 que podría beneficiar a Cadillac y Checo Pérez

Ya pensando en el próximo año, Checo Pérez y Cadillac se podría ilusionar. Y es que la Fórmula 1 tendrá un cambio de reglamento para el 2026 que tienen que ver con la aerodinámica y la unidad de potencia.

Lo interesante es que cada vez que pasa eso en la Fórmula 1, siempre hay un equipo que aprovecha y encuentra la manera de hacer el carro más rápido. Cadillac lleva años trabajando en su auto, por lo que no sería casualidad que Checo Pérez los haya elegido.