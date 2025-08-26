Este martes 26 de agosto, Checo Pérez fue confirmado como nuevo piloto de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Tras meses de muchos rumores, Cadillac anunció a través de sus redes sociales con un impresionante video, el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1.

Además del fichaje del tapatío, la escudería estadounidense también hizo oficial que Valtteri Bottas será el coequipero del piloto mexicano.

Así fue la presentación de Checo Pérez con Cadillac

A través de redes sociales, Cadillac publicó un video en el que hizo oficial la incorporación de Checo Pérez y Valtteri Bottas para su debut en la Fórmula 1.

El video llamó la atención no solo por el anuncio del regreso de Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo, sino también porque contó con la presencia y narración de Keanu Reeves.

“We’ve expexting you”, es la frase que utilizó el actor y músico canadiense para darle la bienvenida a los dos pilotos que cuentan con una amplia experiencia en la Fórmula 1.

Aunque por varios lapsos del video, el mexicano y el finlandés utilizan cascos para darle un toque de misterio a la situación, en los últimos segundos se los quitan y revelan su identidad.

De esta forma, Pérez y Bottas están listos para formar una dupla poderosa en la que promete ser una temporada llena de sorpresas para todos los fans del automovilismo.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

El emotivo video con el que Checo Pérez anunció su regreso a la Fórmula 1

Además del anuncio oficial a través de la cuenta oficial de Cadillac, Checo Pérez también decidió mandarle un mensaje a sus fans en sus redes sociales personales.

“¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí“, es la primera frase de Checo Pérez en el que reconoce el esfuerzo de su familia, amigos y fans.

“Hoy quiero decirte que... no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente. Vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso”, menciona el piloto mexicano que hará su debut con Cadillac en 2026.