San Luis vs Toluca serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 2 de agosto a las 17 horas por ESPN y Youtube.
- Partido: San Luis vs Toluca
- Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Youtube
San Luis vs Toluca: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
San Luis vs Toluca se enfrentarán el domingo 2 de agosto como parte del Apertura 2026.
San Luis vs Toluca: Hora para ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
A las 17 horas rodará el balón en el San Luis vs Toluca en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.
San Luis vs Toluca: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El San Luis vs Toluca femenil será transmitido por las plataformas de ESPN y Youtube.
- Partido: San Luis vs Toluca
- Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Youtube