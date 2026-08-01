San Luis vs Toluca serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 2 de agosto a las 17 horas por ESPN y Youtube.

Partido: San Luis vs Toluca

Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ESPN y Youtube

San Luis vs Toluca: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

San Luis vs Toluca se enfrentarán el domingo 2 de agosto como parte del Apertura 2026.

San Luis vs Toluca: Hora para ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA

A las 17 horas rodará el balón en el San Luis vs Toluca en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

San Luis vs Toluca: Hora y canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA. (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

San Luis vs Toluca: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El San Luis vs Toluca femenil será transmitido por las plataformas de ESPN y Youtube.