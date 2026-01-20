Luis Enrique Santander es un árbitro destacado dentro del fútbol mexicano, pues ha consolidado una trayectoria bastante sólida. Continúa leyendo para conocer todo acerca de él.

¿Quién es Luis Enrique Santander?

Luis Enrique Santander es un árbitro profesional de fútbol mexicano, reconocido por su participación constante en partidos de la Liga MX, Liguilla y encuentros de alto nivel. A lo largo de su carrera se ha distinguido por su estilo firme en la aplicación del reglamento y por integrar el grupo de árbitros certificados para el uso del VAR en el fútbol mexicano.

¿Qué edad tiene Luis Enrique Santander?

Luis Enrique Santander nació el 24 de enero de 1983, por lo que actualmente tiene 42 años.

¿Luis Enrique Santander tiene esposa?

Sí, Luis Enrique Santander está casado con Francia González, quien también se desempeña como árbitra dentro del fútbol mexicano.

Luis Enrique Santander, árbitro de fútbol (Ig: @fran_19)

¿Qué signo zodiacal es Luis Enrique Santander?

Al haber nacido el 24 de enero, Luis Enrique es Acuario, signo de aire que se reconoce por su originalidad, mente aguda y espíritu innovador.

¿Luis Enrique Santander tiene hijos?

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Luis Enrique Santander tiene una hija y un hijo junto a su esposa; sin embargo, los detalles son privados, ya que ha decidido mantener su vida personal lejos del foco mediático.

¿Qué estudió Luis Enrique Santander?

No se cuentan detalles sobre su formación académica; sin embargo, se conoce que cuenta con preparación y certificaciones profesionales en arbitraje, avaladas por los organismos del fútbol mexicano.

¿En qué ha trabajado Luis Enrique Santander?

A lo largo de su trayectoria profesional, Luis Enrique Santander se ha desempeñado en diversos roles como: