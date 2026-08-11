Sebastián Abreu es un exfutbolista y entrenador uruguayo, conocido mundialmente como “El Loco” Abreu, quien actualmente dirige al Club Tijuana de la Liga MX.

Como jugador, construyó una extensa carrera internacional que lo llevó a vestir más de 30 camisetas en distintos países y a convertirse en uno de los delanteros uruguayos más reconocidos de su generación.

El estratega volvió a ser noticia en agosto de 2026 después de criticar el formato y la logística de la Leagues Cup, luego de que Xolos quedara eliminado ante San Diego FC. Abreu calificó el torneo como una “carnicería física” y cuestionó los traslados y el calendario que deben afrontar los clubes mexicanos durante la competencia.

¿Quién es Sebastián Abreu?

Washington Sebastián Abreu Gallo es un exfutbolista y entrenador uruguayo nacido en Minas, en el departamento de Lavalleja. Durante su etapa como delantero destacó por su capacidad goleadora y por una carrera que lo llevó a jugar en más de 30 clubes de 11 países.

Entre los equipos más destacados en los que militó se encuentran Nacional, San Lorenzo, Gremio, Deportivo La Coruña, Cruz Azul, América, Monterrey, Tigres y Botafogo, además de otros clubes de América, Europa y Asia.

Con la Selección de Uruguay, Abreu disputó 70 partidos internacionales y participó en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, torneo en el que la Celeste llegó hasta las semifinales y terminó en el cuarto lugar. Uno de los momentos más recordados de su carrera mundialista fue su participación en la tanda de penales ante Ghana en los cuartos de final.

Tras retirarse como futbolista, comenzó una nueva etapa como director técnico y ha dirigido equipos en Chile, Guatemala, Uruguay y México. Desde abril de 2025 está al frente de Club Tijuana.

¿Qué edad tiene Sebastián Abreu?

Sebastián Abreu tiene 49 años de edad. Nació el 17 de octubre de 1976 en Minas, departamento de Lavalleja, Uruguay.

¿Sebastián Abreu tiene pareja?

Sebastián Abreu está casado con Paola Firenze, también originaria de Minas, Uruguay. Ambos se conocieron en Buenos Aires, Argentina, durante la etapa en la que Abreu jugaba para San Lorenzo.

¿Qué signo zodiacal es Sebastián Abreu?

Sebastián Abreu es del signo zodiacal Libra, debido a que nació el 17 de octubre.

Libra pertenece al elemento aire y suele asociarse con características como diplomacia, equilibrio, sociabilidad y sentido de la justicia. También se relaciona con personas que valoran la cooperación y la búsqueda de acuerdos.

¿Sebastián Abreu tiene hijos?

Sebastián Abreu tiene cuatro hijos con Paola Firenze. Uno de sus hijos, Diego Abreu, también siguió los pasos de su padre en el futbol y forma parte de Club Tijuana.

¿Qué estudió Sebastián Abreu?

Sebastián Abreu concentró su formación profesional principalmente en el futbol desde sus primeros años.

¿En qué ha trabajado Sebastián Abreu?

Sebastián Abreu es conocido como uno de los futbolistas más viajeros de la historia, con una carrera profesional que se extendió durante más de dos décadas y lo llevó a jugar en más de 30 clubes.