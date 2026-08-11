Cincinnati vs Atlas se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, este martes 11 de agosto a las 18:10 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Cincinnati vs Atlas

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Horario: 18:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: TQL Stadium

Transmisión: Apple TV

Cincinnati vs Atlas: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El martes 11 de agosto de 2026 a las 18:10 horas continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Cincinnati vs Atlas.

Cincinnati vs Atlas: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El partido Cincinnati vs Atlas podrá verse a través de Apple TV.

Partido: Cincinnati vs Atlas

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Horario: 18:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: TQL Stadium

Transmisión: Apple TV

Atlas llega eliminado al partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 (Cory Knowlton / IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

¿Cómo llegan Cincinnati y Atlas a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Cincinnati marcha invicto en la Leagues Cup 2026 con victorias sobre Pachuca y Pumas, así que busca el pase a la siguiente ronda.

Atlas no ha sumado puntos en la Leagues Cup y llega eliminado al partido de la Jornada 3.