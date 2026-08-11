Cincinnati vs Atlas se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, este martes 11 de agosto a las 18:10 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Cincinnati vs Atlas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 18:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TQL Stadium
- Transmisión: Apple TV
Cincinnati vs Atlas: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El martes 11 de agosto de 2026 a las 18:10 horas continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Cincinnati vs Atlas.
Cincinnati vs Atlas: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El partido Cincinnati vs Atlas podrá verse a través de Apple TV.
- Partido: Cincinnati vs Atlas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 18:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TQL Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Cincinnati y Atlas a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Cincinnati marcha invicto en la Leagues Cup 2026 con victorias sobre Pachuca y Pumas, así que busca el pase a la siguiente ronda.
Atlas no ha sumado puntos en la Leagues Cup y llega eliminado al partido de la Jornada 3.