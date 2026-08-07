Juan Máximo Reynoso Guzmán, conocido como el “Cabezón”, es un exfutbolista peruano nacido el 28 de diciembre de 1969 que disputó 84 partidos internacionales con la Selección de Perú.

Sin estudios universitarios, dedicó su vida al fútbol, destacando como jugador en clubes de Perú, España y México, entre ellos Cruz Azul, Alianza Lima, Universitario y Necaxa.

Como entrenador, ha dirigido equipos como Coronel Bolognesi, FBC Melgar, Club Puebla, Cruz Azul y la Selección Nacional del Perú, consolidando una amplia trayectoria profesional.

¿Quién es Juan Reynoso?

Juan Máximo Reynoso Guzmán es un exfutbolista que nació el 28 de diciembre de 1969, en el ámbito deportivo fue conocido como el “Cabezón”.

Durante su carrera futbolística, Juan Reynoso disputó 84 partidos internacionales como seleccionado de Perú.

¿Quién es Juan Reynoso? Exfutbolista de Perú (Especial )

¿Qué edad tiene Juan Reynoso, exfutbolista de Perú?

Juan Reynoso, exfutbolista de Perú, tiene actualmente 56 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Reynoso?

Juan Reynoso está casado desde 1990 con Rocío Serna, ella es conocida por ser exintegrante de la selección peruana de voleibol.

¿De qué signo zodiacal es Juan Reynoso, exfutbolista de Perú?

Capricornio es el signo zodiacal al que pertenece Juan Reynoso, exfutbolista de Perú.

¿Cuántos hijos tiene Juan Reynoso?

Juan Reynoso y su esposa Rocío Serna tiene 3 hijos:

Marcia Reynoso

Valentino Reynoso

María Fernanda Reynoso

¿Qué estudió Juan Reynoso, exfutbolista de Perú?

Juan Reynoso, exfutbolista de Perú no tiene estudios universitarios, pues desde muy joven se dedicó al fútbol.

¿En qué ha trabajado Juan Reynoso?

Juan Reynoso tiene una larga carrera futbolista tanto como jugador como entrenador técnico.

Ha destacado en el ámbito futbolista profesional en Perú, España y México, en equipos como Cruz Azul, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Club Necaxa.

Mientras como entrenador Juan Reynoso ha dirigido clubes como: