Erik Lamela, exfutbolista argentino, generó polémica al sumarse como integrante del cuerpo técnico de Matías Almeyda en Rayados de Monterrey en la Liga MX.

Esto debido a que fue registrado en primera instancia como utilero, situación que resultó llamativa al no ser las funciones que desempeñaría en el futbol mexicano.

¿Quién es Erik Lamela? Exfutbolista argentino

Originario de Carapachay, en Buenos Aires, Argentina, Erik Lamela es un exfutbolista que anunció su retiro profesional apenas en el año 2025.

Es recordado por ser el ganador del del prestigioso Premio Puskás de la FIFA en 2021, el cual se otorga al que es considerado como el mejor gol del año de todo el futbol internacional.

Erik Lamela, exfutbolista argentino (Erik Lamela / FB)

¿Qué edad tiene Erik Lamela?

Erik Lamela nació el 4 de marzo de 1992, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de Erik Lamela?

Erik Lamela se encuentra casado con Sofía Herrero, quien fuera su novia desde la infancia en Argentina.

¿Qué signo zodiacal es Erik Lamela?

Erik Lamela nació un 4 de marzo, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Piscis.

Erik Lamela, exfutbolista argentino (Erik Lamela / FB)

¿Cuántos hijos tiene Erik Lamela?

Erik Lamela tiene dos hijos menores, Tobías y Thiago, fruto de su matrimonio con Sofía Herrero.

¿Qué estudió Erik Lamela?

Erik Lamela completó su educación básica en el Instituto River Plate, club en el que se formó como futbolista profesional.

Adicional, tras su retiro, comenzó sus estudios en dirección técnica con la intención de obtener la Licencia UEFA Pro para poder desempeñar el cargo.

¿En qué ha trabajado Erik Lamela?

Erik Lamela se desempeñó como futbolista profesional desde el año 2009 hasta su retiro en el 2025. Actualmente, funge como auxiliar técnico del entrenador argentino, Matías Almeyda.

Durante su trayectoria jugó en diversos equipos, resaltando:

River Plate, en Argentina

Roma, en Italia

Tottenham Hotspur, en Inglaterra

Sevilla, en España

AEK Atenas, en Grecia