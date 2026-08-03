Aldo de Nigris Guajardo es un destacado exfutbolista y hermano de Poncho de Nigris, que es recordado por su exitosa trayectoria como delantero en el futbol mexicano, llegando a jugar con la Selección Mexicana.

Inició su carrera en Tigres, pero su consolidación como figura histórica llegó con Monterrey, aunque también pasó por clubes como Guadalajara, Necaxa y Veracruz.

Aldo de Nigris Guajardo también es conocido por sus vínculos familiares, y es que es hermano de Poncho de Nigris y del fallecido futbolista Antonio de Nigris, conocido como el “Tano”.

¿Quién es Aldo de Nigris, exfutbolista mexicano y hermano de Poncho de Nigris?

Jesús Aldo de Nigris Guajardo nació el 22 de julio de 1983 en Monterrey, Nuevo León, es un reconocido exfutbolista profesional mexicano, exentrenador y actual servidor público.

Aldo de Nigris, exfutbolista mexicano y hermano de Poncho de Nigris (@aldodenigris / Instagram )

A lo largo de su carrera, se destacó principalmente como un delantero físico y letal, convirtiéndose en una figura emblemática del fútbol en la Sultana del Norte.

Es el menor de tres hermanos; sus hermanos mayores son el influencer y presentador Alfonso “Poncho” de Nigris, y el fallecido futbolista Antonio “Tano” de Nigris, a quien Aldo le dedicó varios de sus logros tras su muerte en 2009.

Aldo de Nigris compartió que tras su retiro del futbol enfrentó un periodo de depresión al costarle el proceso de no sentirse “útil” fuera de las canchas, lo que lo impulsó a seguir preparándose profesionalmente en nuevos proyectos.

¿Cuántos años tiene Aldo de Nigris, exfutbolista mexicano y hermano de Poncho de Nigris?

Aldo de Nigris Guajardo tiene 43 años de edad.

¿Quién es la esposa de Aldo de Nigris, exfutbolista mexicano y hermano de Poncho de Nigris?

Aldo de Nigris Guajardo se casó por el civil con Krizia Meyer Roca el 17 de noviembre de 2023.

Anteriormente estuvo casado con Patricia González, en 2020 la pareja tomó la decisión de separarse después de 13 años juntos.

Aldo de Nigris, exfutbolista mexicano y hermano de Poncho de Nigris (@aldodenigris / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Aldo de Nigris, exfutbolista mexicano y hermano de Poncho de Nigris?

Aldo de Nigris Guajardo es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Aldo de Nigris, exfutbolista mexicano y hermano de Poncho de Nigris?

Aldo de Nigris Guajardo tiene tres hijos: Aldo de Nigris Jr., Alonso de Nigris y Krizia María de Nigris.

¿Qué estudió Aldo de Nigris, exfutbolista mexicano y hermano de Poncho de Nigris?

Aldo de Nigris se dedicó a su desarrolló como futbolista profesional.

¿En qué ha trabajado Aldo de Nigris, exfutbolista mexicano y hermano de Poncho de Nigris?

Aldo de Nigris tuvo una carrera de 15 años como futbolista en la Primera División de México.

Debutó profesionalmente con los Tigres de la UANL en 2002. También militó en clubes como Veracruz, Necaxa y el Club Deportivo Guadalajara (Chivas).

Su etapa más exitosa fue con el C.F. Monterrey (Rayados), donde es considerado un ídolo histórico. Es el quinto máximo goleador de la institución con 83 anotaciones de los 122 goles que marcó en su carrera profesional.

Aldo de Nigris anunció su retiro oficial de las canchas el 21 de junio de 2017, vistiendo la camiseta de Monterrey.

Con Monterrey, ganó dos títulos de la Liga MX (Apertura 2009 y Apertura 2010) y fue tricampeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF (2011, 2012 y 2013).

Con la selección Mexicana jugó entre 2010 y 2014, acumulando 28 partidos y 9 goles. Fue pieza clave para ganar la Copa Oro de la CONCACAF 2011, torneo en el que anotó 4 goles.

Recibió el Balón de Oro de la Liga de Campeones de la CONCACAF en la temporada 2012-13 y fue campeón de goleo de la Copa MX en el Clausura 2015.

Tras su retiro, Aldo de Nigris fue auxiliar técnico en Rayados bajo el mando de entrenadores como Antonio Mohamed, Javier Aguirre y Víctor Manuel Vucetich.

Se desempeñó como director técnico del equipo filial Raya2 Expansión entre 2021 y 2022. También tuvo una etapa como comentarista y analista deportivo en televisión.

En octubre de 2024, inició una nueva etapa en su carrera al integrarse al gobierno municipal de su ciudad natal.

Fue nombrado por el alcalde Adrián de la Garza como el Director del Deporte en Monterrey (específicamente de la Dirección de Cultura Física y Deporte) para el periodo 2024-2027.