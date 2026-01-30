La final de la Women´s Champions Cup de FIFA tendrá presencia mexicana con la quinteta de árbitras encabezada por Katia Itzel García, que dirigirá el partido del torneo femenil de clubes.

Arsenal vs Corinthians jugarán el domingo 1 de febrero la final de la Women´s Champions Cup de FIFA, con las árbitras mexicanas impartiendo justicia.

¿Quiénes son las árbitras mexicanas que dirigirán la final de la Women´s Champions Cup de FIFA?

La Comisión de Árbitros de la FIFA informó la designación de un equipo mexicano para dirigir la histórica final entre Arsenal y Corinthians.

Estas son las árbitras mexicanas que dirigirán la final de la Women´s Champions Cup de FIFA

Katia Itzel García Mendoza | Árbitra Central

Karen Janett Díaz Medina | Árbitra Asistente

Sandra Ramírez Alemán | Árbitra Asistente

Karen Hernández Andrade | Cuarta Árbitra

Diana Stephania Pérez Borja | Asistente de VAR

Katia Itzel García estará dentro de las 20 finalistas para el premio a mejor árbitra del mundo (MEXSPORT / Jose Luis Melgarejo)

¿Quiénes juegan la final de la Women´s Champions Cup de FIFA?

La edición inaugural de la Women´s Champions Cup de FIFA concluye el domingo 1 de febrero, con las europeas del Arsenal Women FC enfrentando en la final a las brasileñas del SC Corinthians.

Arsenal clasificó al torneo en mayo del 2025, tras vencer al FC Barcelona en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

Esa victoria les clasificó automáticamente para las semifinales, fase en la que vencieron al ASFAR en el estadio de Brentford el 28 de enero.

Corinthians obtuvo la clasificación con una dramática victoria en penaltis ante Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina en octubre.

También comenzaron su camino en la semifinal, derrotando a las representantes de Concacaf, Gotham FC.