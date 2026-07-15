Juan Manuel Lillo es un entrenador español de futbol reconocido por su trayectoria internacional y por ser uno de los técnicos con mayor influencia táctica del futbol moderno.

A lo largo de su carrera ha dirigido clubes en Europa, América y Asia, además de desempeñarse como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City.

¿Quién es Juan Manuel Lillo?

Juan Manuel Lillo Díez inició su carrera como entrenador a una edad muy temprana y se convirtió en el técnico más joven en dirigir en la Primera División de España cuando tomó las riendas de la UD Salamanca.

A lo largo de más de cuatro décadas ha dirigido equipos de España, México, Colombia, Japón, China, Catar e Inglaterra, además de integrar cuerpos técnicos de prestigio internacional, como el encabezado por Pep Guardiola en el Manchester City y el de Jorge Sampaoli con la Selección de Chile.

¿Qué edad tiene Juan Manuel Lillo?

Juan Manuel Lillo Díez nació el 3 de noviembre de 1965 en Tolosa, Guipúzcoa, España, por lo que actualmente tiene 60 años.

¿Juan Manuel Lillo tiene pareja?

Juan Manuel Lillo ha mantenido su vida privada alejada del ámbito público y no existe información confirmada sobre su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Juan Manuel Lillo?

Juan Manuel Lillo nació el 3 de noviembre, por lo que pertenece al signo Escorpio.

Este signo corresponde al elemento agua y suele relacionarse con personas perseverantes, estratégicas, reservadas y de gran determinación.

¿Juan Manuel Lillo tiene hijos?

No hay información pública que confirme que Juan Manuel Lillo tenga hijos.

¿Qué estudió Juan Manuel Lillo?

La formación profesional de Juan Manuel Lillo ha estado enfocada desde muy joven en el entrenamiento y la dirección técnica de equipos de futbol.

¿En qué ha trabajado Juan Manuel Lillo?

Juan Manuel Lillo es conocido por su extensa trayectoria como entrenador y asistente técnico en algunos de los clubes y selecciones más importantes del futbol internacional.

Su trayectoria incluye: