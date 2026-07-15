El francés Zinedine Yazid Zidane, nacido en Marsella, es considerado uno de los mejores futbolistas europeos de los últimos 50 años y un entrenador de élite.

Ganador del Balón de Oro en 1998, brilló en clubes como la Juventus y el Real Madrid, además de conquistar la Copa del Mundo de 1998 y la Eurocopa 2000 con Francia.

Tras retirarse, inició su carrera como técnico, siendo asistente de Carlo Ancelotti en 2013 y posteriormente multicampeón con el Real Madrid.

¿Quién es Zinedine Zidane? Entrenador francés

Zinedine Yazid Zidane es un exfutbolista y entrenador nacido en Marsella, Francia, ganador del Balón de Oro en 1998.

Forma parte de la lista de los mejores futbolistas europeos de los últimos 50 años, también ha sido reconocido como uno de los mejores entrenadores del mundo por su trabajo con el Real Madrid C.F.

¡Bombazo en Europa! Zinedine Zidane revela cuándo volverá a los banquillos (OMAR MARTINEZ / MEXSPORT)

¿Qué edad tiene Zinedine Zidane?

Zinedine Zidane nació el 23 de junio de 1972; actualmente tiene 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Zinedine Zidane?

Zinedine Zidane está casado con Véronique Fernández Ramírez desde 1994.

¿Qué signo zodiacal es Zinedine Zidane?

Zinedine Zidane es Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Zinedine Zidane?

Zinedine Zidane tiene cuatro hijos:

Enzo Zidane

Luca Zidane

Théo Zidane

Elyaz Zidane

El día que Manuel Lapuente dijo que Cuauhtémoc Blanco era mejor que Zinedine Zidane (MEXPORT / MEXSPORT DIGITAL IMAGE)

¿Qué estudió Zinedine Zidane?

Zinedine Zidane obtuvo un diplomado en gestión general de club deportivo profesional en el Centro de Derecho y de Economía del Deporte de la Universidad de Limoges en Francia.

¿En qué ha trabajado Zinedine Zidane?

Zinedine Zidane debutó en el fútbol profesional en 1989 en el club deportivo A.S Cannes y con tan solo 17 años pasó al equipo Bordeoux Girondins donde obtuvo sus primero reconocimientos internacionales.

La carrera de Zinedine Zidane tuvo gran relevancia tras formar parte del Juventus F.C.y Real Madrid C.F.

Zinedine Zidane formó parte de la selección de Francia por 12 años y ganó la Copa del Mundo en 1998.

La carrera de Zinedine Zidane se forjó tras ser Campeón de Europa en el 2000 y ganó un Balón de Oro en 1998.

Tras retirarse del fútbol, se preparó para ser entrenador y fue asistente de Carlo Ancelotti en el Real Madrid en 2013.