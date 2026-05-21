La Selección de Chequia anunció su lista de convocados para el Mundial 2026, torneo internacional en el que enfrentará a México, Corea del Sur y Sudáfrica en la búsqueda de trascender en la Copa Mundial de la FIFA.

La Selección de Chequia debutará en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio ante Corea del Sur en el Estadio Akron, uno de los dos partidos que disputará en territorio mexicano.

Lista de convocados de Chequia para el Mundial 2026

Esta es la lista de convocados de Chequia, rival de México en el Mundial 2026:

Porteros

Lukas Hornicek (Braga)

Matej Kovar (PSV Eindhoven)

Jindrich Stanek (Slavia Praga)

Defensas

Vladimir Coufal (Hoffenheim)

David Doudera (Slavia Praga)

Tomas Holes (Slavia Praga)

Robin Hranac (Hoffenheim)

Stepan Chaloupek (Slavia Praga)

David Jurascek (Slavia Praga)

Ladislav Krejci (Wolverhampton)

Jaroslav Zeleny (Slavia Praga)

David Zima (Slavia Praga)

Mediocampistas

Pavel Bucha (FC Cincinnati)

Lukas Cerv (Viktoria Plzen)

Vladimir Darida (Hradec Kralove)

Tomas Ladra (Viktoria Plzen)

Lukas Provod (Slavia Praga)

Michal Sadilek (Slavia Praga)

Hugo Sochurek (Sparta Praga)

Alexandr Sojka (Viktoria Plzen)

Tomas Soucek (West Ham United)

Pavel Sulc (Olympique de Lyon)

Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Delanteros:

Adam Hlozek (Hoffenheim)

Tomas Chory (Slavia Praga)

Mojmir Chytil (Slavia Praga)

Christophe Kabongo (Mlade Boleslav)

Jan Kuchta (Sparta Praga)

Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Chequia anuncia a sus convocados para el Mundial 2026. (captura)

¿Cuándo enfrentará Chequia a México en el Mundial 2026?

Chequia fue el último rival que se reveló que tendrá México en el Mundial 2026 luego de que lograra ganar el repechaje UEFA para clasificar a la Copa Mundial de la FIFA.

Con ello, Chequia se unió al Grupo A donde se ubica México, por lo que se medirá al conjunto tricolor el 24 de junio de 2026 en el Estadio Banorte.