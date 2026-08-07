Óscar Pareja es un exfutbolista y entrenador colombiano con una amplia trayectoria en el futbol de Estados Unidos, donde se consolidó como uno de los estrategas más reconocidos de la Major League Soccer (MLS). A lo largo de su carrera ha dirigido a equipos como FC Dallas, Colorado Rapids, Club Tijuana y Orlando City, además de conquistar títulos importantes en el futbol estadounidense.

Actualmente, Óscar Pareja se encuentra sin club, luego de terminar su relación con Orlando City en marzo de 2026. Sin embargo, su nombre volvió a aparecer en el futbol mexicano, pues es considerado una de las opciones para llegar a Tigres, de acuerdo con información publicada en agosto de 2026.

¿Quién es Óscar Pareja?

Óscar Alexander Pareja Gómez es un exfutbolista y entrenador colombiano nacido en Medellín. Como jugador tuvo una carrera que comenzó en su país y posteriormente continuó en Estados Unidos, donde militó para New England Revolution y FC Dallas, club en el que terminó su etapa como futbolista profesional en 2005.

Después de retirarse, Pareja comenzó a desarrollar su carrera como entrenador en las fuerzas básicas de FC Dallas. Su capacidad para trabajar con jóvenes y desarrollar talento lo llevó a ocupar diferentes cargos técnicos en la MLS, hasta convertirse en uno de los entrenadores más reconocidos de la liga.

Como director técnico, consiguió títulos con FC Dallas y Orlando City. Entre sus principales logros se encuentran el Supporters’ Shield y la U.S. Open Cup de 2016 con Dallas, así como la U.S. Open Cup de 2022 con Orlando City. Su trabajo en Estados Unidos también le valió el reconocimiento como Entrenador del Año de la MLS.

¿Qué edad tiene Óscar Pareja?

Óscar Pareja tiene 57 años de edad. El entrenador colombiano nació el 10 de agosto de 1968 en Medellín, Colombia.

¿Óscar Pareja tiene pareja?

Óscar Pareja está casado con Sandra Gómez, con quien ha formado una familia y ha vivido durante varios años en Estados Unidos.

¿Qué signo zodiacal es Óscar Pareja?

Óscar Pareja es del signo zodiacal Leo, debido a que nació el 10 de agosto.

Leo pertenece al elemento fuego y suele asociarse con características como liderazgo, confianza, carisma, determinación y pasión.

¿Óscar Pareja tiene hijos?

Óscar Pareja tiene tres hijos: María José, Salomé y Diego Pareja. Su hijo Diego también se ha desarrollado en el futbol y forma parte de la estructura de Orlando City.

En 2026, la familia Pareja también recibió a un nuevo integrante con el nacimiento de su primer nieto.

¿Qué estudió Óscar Pareja?

La información pública disponible sobre la formación académica de Óscar Pareja no detalla una licenciatura o posgrado específico. Su preparación profesional estuvo principalmente vinculada con el futbol y la dirección técnica.

¿En qué ha trabajado Óscar Pareja?

Óscar Pareja es conocido por su trayectoria como entrenador en la MLS y por su capacidad para desarrollar jóvenes futbolistas. Su carrera profesional incluye etapas como jugador en Colombia y Estados Unidos, así como cargos en fuerzas básicas y equipos profesionales de la MLS y la Liga MX.

Independiente Medellín (Colombia): inició su carrera profesional.

Deportivo Cali (Colombia): formó parte del equipo y fue campeón en 1996.

New England Revolution (Estados Unidos): militó en el club entre 1998 y 2001.

Dallas Burn/FC Dallas (Estados Unidos): jugó entre 2002 y 2005, año en que se retiró.

Como entrenador: