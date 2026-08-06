Charlotte FC vs Atlas siguen la actividad de la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Charlotte FC vs Atlas

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bank of America Stadium

Transmisión: Apple TV

Charlotte FC vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

El viernes 7 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup con el Charlotte FC vs Atlas.

Charlotte FC vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

El partido Charlotte FC vs Atlas podrá verse a través de Apple TV.

Partido: Charlotte FC vs Atlas

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bank of America Stadium

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan Charlotte FC y Atlas a la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

Charlotte FC viene de ganar 3-0 a Pumas en el primer partido de la Leagues Cup 2026.

Atlas, por su parte, perdió 3-1 ante Columbus Crew, por lo que intentará conseguir los tres puntos en la Leagues Cup 2026.