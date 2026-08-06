Charlotte FC vs Atlas siguen la actividad de la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Charlotte FC vs Atlas
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Bank of America Stadium
- Transmisión: Apple TV
Charlotte FC vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
El viernes 7 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup con el Charlotte FC vs Atlas.
Charlotte FC vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
El partido Charlotte FC vs Atlas podrá verse a través de Apple TV.
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- Partido: Charlotte FC vs Atlas
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Bank of America Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Charlotte FC y Atlas a la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
Charlotte FC viene de ganar 3-0 a Pumas en el primer partido de la Leagues Cup 2026.
Atlas, por su parte, perdió 3-1 ante Columbus Crew, por lo que intentará conseguir los tres puntos en la Leagues Cup 2026.