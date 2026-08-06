Diego Forlán es un exfutbolista y entrenador uruguayo considerado uno de los delanteros más importantes en la historia reciente de su país.

Tras una exitosa carrera como jugador, en la que fue campeón de Europa, ganador del Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010 y referente de la selección uruguaya, inició una nueva etapa en los banquillos.

Actualmente se desempeña como entrenador de la Selección Sub-20 de Uruguay y asumió de manera interina la dirección técnica de la Selección Mayor, luego de la salida del argentino Marcelo Bielsa.

¿Quién es Diego Forlán?

Diego Martín Forlán Corazo es un exdelantero uruguayo nacido en Montevideo, reconocido por su talento goleador, su técnica individual y su capacidad para definir con ambas piernas. Durante su etapa como futbolista destacó en clubes de Inglaterra, España, Italia, Brasil y Uruguay, además de convertirse en una de las figuras más importantes de la selección nacional.

Entre sus principales logros se encuentran dos Botines de Oro europeos, obtenidos en las temporadas 2004-2005 y 2008-2009; la Bota de Oro y el Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010; la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa de 2010 con el Atlético de Madrid, así como la Copa América 2011 con Uruguay.

Después de retirarse como futbolista profesional, Forlán comenzó una carrera como entrenador y dirigió equipos como Peñarol y Club Atlético Atenas, antes de asumir nuevos retos dentro de las selecciones juveniles uruguayas.

Diego Forlán, DT de la Selección de Uruguay. (@diegoforlancorazo/Instagram)

¿Cuántos años tiene Diego Forlán?

Diego Forlán tiene 47 años. Nació el 19 de mayo de 1979 en Montevideo, Uruguay.

¿Quién es la esposa de Diego Forlán?

Diego Forlán está casado con Paz Cardoso, exjugadora de hockey sobre césped y estudiante de Medicina.

La pareja contrajo matrimonio civil en julio de 2013 y posteriormente realizó una ceremonia religiosa en diciembre del mismo año.

Diego Forlán, DT de la Selección de Uruguay. (@diegoforlancorazo/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Diego Forlán?

Diego Forlán es Tauro, debido a que nació el 19 de mayo.

Este signo pertenece al elemento Tierra y suele asociarse con características como perseverancia, disciplina, estabilidad y constancia.

¿Cuántos hijos tiene Diego Forlán?

Diego Forlán tiene cuatro hijos junto a Paz Cardoso.

¿Qué estudió Diego Forlán?

Durante su etapa escolar estudió en instituciones como el Liceo Francés Jules Supervielle, Erwy School, la Scuola Italiana di Montevideo y el Liceo N.º 15.

Además, inició su preparación deportiva en el tenis dentro del Carrasco Lawn Tennis Club antes de desarrollar su carrera futbolística en las divisiones juveniles de Peñarol y Danubio.

¿En qué ha trabajado Diego Forlán?

Diego Forlán es conocido por su trayectoria como futbolista profesional, entrenador y deportista, con una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los máximos referentes de Uruguay.

Su trayectoria profesional incluye:

Independiente de Avellaneda (Argentina): debutó como profesional en 1998 y permaneció hasta 2002.

Manchester United (Inglaterra): jugó entre 2002 y 2004; conquistó la Premier League, la FA Cup y la Community Shield.

Villarreal (España): militó entre 2004 y 2007; ganó el Trofeo Pichichi y la Bota de Oro europea en la temporada 2004-2005.

Atlético de Madrid (España): jugó de 2007 a 2011; conquistó la Europa League y la Supercopa de Europa en 2010.

Inter de Milán (Italia): formó parte del club entre 2011 y 2012.

Internacional de Porto Alegre (Brasil): jugó entre 2012 y 2014.

Cerezo Osaka (Japón): disputó la temporada 2014-2015.

Peñarol (Uruguay): regresó al club entre 2015 y 2016 y ganó el Campeonato Uruguayo.

Mumbai City (India): jugó durante 2016.

Kitchee (Hong Kong): militó en 2018.

Con la Selección de Uruguay: