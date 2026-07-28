Se anunció de manera oficial el regreso de Roberto Mancini como director técnico de la Selección de Italia en julio de 2026, tras su salida años atrás hacia Arabia Saudita.

Esta decisión de la Federación Italiana de Futbol surge tras descartar a Andrea Pirlo, cuya candidatura colapsó por controversias relacionadas con patrocinios de apuestas.

Roberto Mancini ha tenido una carrera profesional extensa y variada, destacándose principalmente en el futbol como jugador de élite y como uno de los entrenadores más exitosos de su generación.

¿Quién es Roberto Mancini, exfutbolista y entrenador de Italia?

Roberto Mancini es un destacado entrenador y exfutbolista italiano que el 28 de julio ha sido nombrado director técnico de la selección nacional de Italia por segunda vez.

Roberto Mancini, exfutbolista y entrenador de Italia (@mrmancini10 / Instagram )

Se le reconoce a Roberto Mancini en el ambiente futbolístico por su fuerte carácter, inteligencia táctica y dotes de liderazgo, que lo llevaron a ser capitán y una voz dominante en los vestuarios incluso desde su juventud.

Roberto Mancini ganó la Eurocopa 2020 con la selección de Italia y la Premier League con el Manchester City.

Su regreso a la “Azzurra” tiene como objetivo principal reconstruir el proyecto deportivo y devolver al equipo al protagonismo internacional tras haber quedado fuera de las últimas tres Copas del Mundo.

Su recontratación en 2026 se produjo en medio de una crisis institucional en la Federación Italiana de Futbol (FIGC), marcada por la renuncia de Paolo Maldini y el veto a la candidatura de Andrea Pirlo debido a vínculos publicitarios de este último con una casa de apuestas rusa.

Para acompañar este nuevo ciclo, se anunció la incorporación del experimentado Claudio Ranieri como director técnico de la federación.

¿Cuántos años tiene Roberto Mancini, exfutbolista y entrenador de Italia?

Roberto Mancini nació el 27 de noviembre de 1964 por lo que actualmente tiene 61 años de edad.

¿Quién es la esposa de Roberto Mancini, exfutbolista y entrenador de Italia?

La esposa actual de Roberto Mancini es la abogada y asesora legal Silvia Fortini, con quien se casó en el año 2018.

Antes estuvo casado con Federica Morelli, de quien se separó.

¿Qué signo zodiacal es Roberto Mancini, exfutbolista y entrenador de Italia?

Roberto Mancini es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Roberto Mancini, exfutbolista y entrenador de Italia?

Roberto Mancini tiene tres hijos con su exesposa Federica: Filippo, Andrea y Camilla; sus hijos varones también han seguido carreras en el futbol profesional.

Roberto Mancini, exfutbolista y entrenador de Italia (@mrmancini10 / Instagram )

¿Qué estudió Roberto Mancini, exfutbolista y entrenador de Italia?

Desde su adolescencia, Roberto Mancini dedicó su formación en el futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Roberto Mancini, exfutbolista y entrenador de Italia?

Entre 1981 y 2001, Roberto Mancini fue un destacado delantero o mediapunta creativo, elegante y técnicamente dotado, apodado “Il Bello”:

Bologna: Donde debutó profesionalmente (1981-1982).

Sampdoria: Club donde se convirtió en leyenda, jugando 15 años (1982-1997) y ganando un histórico Scudetto y múltiples copas. Formó la icónica pareja de ataque conocida como “I Gemelli del Gol” (Los Gemelos del Gol) junto a Gianluca Vialli.

Lazio: Jugó de 1997 a 2001, sumando otro título de liga y trofeos internacionales.

Leicester City: Tuvo un breve paso final de solo cinco partidos en Inglaterra en 2001 antes de retirarse.

Roberto Mancini inició su aprendizaje en el banquillo como ayudante de Sven-Göran Eriksson en la Lazio (2000-2001).

En agosto de 2023, tuvo un paso fugaz como responsable de las selecciones de Italia Sub-21 y Sub-20.

Roberto Mancini ha dirigido a clubes de renombre en Europa y Asia, además de liderar selecciones nacionales:

Selección de Italia: Actualmente cumple su segundo ciclo como seleccionador nacional, cargo que retomó el 28 de julio. Previamente, dirigió a la “Azzurra” entre 2018 y 2023, periodo en el que se coronó campeón de la Eurocopa 2020 y estableció un récord mundial de 37 partidos consecutivos sin derrotas.

Al-Sadd (Qatar): Entrenó a este equipo catarí entre 2025 y 2026, donde logró el título de liga poco antes de regresar a la selección italiana.

Selección de Arabia Saudita: Estuvo al mando entre 2023 y 2024, periodo que finalizó tras resultados decepcionantes en las eliminatorias mundialistas.

Zenit de San Petersburgo (Rusia): Dirigió al equipo ruso en la temporada 2017-2018.

Inter de Milán (Italia): Tuvo dos etapas. La primera fue de 2004 a 2008, la más exitosa de su carrera en clubes con tres títulos de Serie A consecutivos. Regresó para un segundo periodo entre 2014 y 2016.

Galatasaray (Turquía): Entrenó al club turco entre 2013 y 2014, ganando la Copa de Turquía.

Manchester City (Inglaterra): Dirigió a los “Sky Blues” de 2009 a 2013, donde hizo historia al ganar la primera Premier League del club en 44 años.

Lazio (Italia): Fue su entrenador entre 2002 y 2004, ganando una Copa Italia a pesar de las dificultades financieras del club.

Fiorentina (Italia): Su debut como entrenador principal ocurrió aquí entre 2001 y 2002, donde también obtuvo una Copa Italia.