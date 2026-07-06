Nuno Mendes es un futbolista portugués que juega como lateral izquierdo del Paris Saint-Germain y de la selección de Portugal.

Formado en la cantera del Sporting CP, se ha consolidado como uno de los defensores jóvenes más destacados del futbol europeo gracias a su velocidad, capacidad ofensiva y solidez defensiva.

¿Quién es Nuno Mendes?

Nuno Alexandre Tavares Mendes es un futbolista profesional nacido en Sintra, Portugal, que inició su formación en las categorías inferiores del Sporting CP, club con el que debutó como profesional y conquistó la Primeira Liga antes de dar el salto al Paris Saint-Germain.

Entre sus principales logros destacan el campeonato de liga con el Sporting, su consolidación en el PSG, su presencia constante con la selección absoluta de Portugal y reconocimientos individuales como uno de los mejores jóvenes de la Ligue 1.

Tras representar a Portugal en selecciones juveniles, fue convocado por primera vez con el combinado mayor en marzo de 2021 para disputar las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, debutando ese mismo mes frente a Azerbaiyán.

Nuno Mendes, futbolista portugués del Paris Saint-Germain. (nunomendes_5/Instagram )

¿Qué edad tiene Nuno Mendes?

Nuno Mendes nació el 19 de junio de 2002, por lo que actualmente tiene 24 años.

¿Nuno Mendes tiene pareja?

Sí. Nuno Mendes mantiene una relación con la modelo brasileña Thalyta Silva, con quien comenzó a salir a principios de 2025.

¿Qué signo zodiacal es Nuno Mendes?

Nuno Mendes nació el 19 de junio, por lo que su signo zodiacal es Géminis, perteneciente al elemento aire.

Tradicionalmente, este signo se asocia con la versatilidad, la comunicación y la capacidad de adaptación.

¿Nuno Mendes tiene hijos?

No. Hasta el momento, Nuno Mendes no tiene hijos y ha mantenido su atención centrada en su carrera como futbolista profesional.

¿Qué estudió Nuno Mendes?

Nuno Mendes enfocó su formación desde muy joven en el futbol profesional dentro de las categorías inferiores del Sporting CP.

¿En qué ha trabajado Nuno Mendes?

Nuno Mendes ha desarrollado toda su carrera en el futbol profesional, pasando de las fuerzas básicas del Sporting CP a convertirse en uno de los laterales izquierdos más cotizados de Europa.