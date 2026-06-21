Fernando Rubén Gago, conocido como “Pintita”, es un exfutbolista argentino y actual director técnico de la Universidad de Chile, cargo que asumió en marzo de 2026.

Durante su etapa como jugador fue considerado uno de los mediocampistas más técnicos de su generación, con paso por clubes de élite como Boca Juniors, Real Madrid, Roma y Valencia, además de la Selección Argentina.

En junio de 2026, Gago fue noticia internacional tras sufrir un infarto agudo al miocardio después de dirigir un partido con la Universidad de Chile.

¿Quién es Fernando Gago?

Fernando Gago es un exmediocampista argentino reconocido por su visión de juego, precisión en el pase y liderazgo en el centro del campo. Fue campeón del Mundial Sub-20 en 2005 y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, además de conquistar múltiples títulos con Boca Juniors y el Real Madrid.

Como entrenador, ha desarrollado una carrera en ascenso en el fútbol sudamericano, dirigiendo equipos como Aldosivi, Racing Club, Chivas de Guadalajara, Boca Juniors y actualmente la Universidad de Chile.

¿Qué edad tiene Fernando Gago?

Fernando Gago nació el 10 de abril de 1986 en Ciudadela, Buenos Aires, Argentina, por lo que actualmente tiene 40 años.

¿Fernando Gago tiene pareja?

Sí. Fernando Gago mantiene una relación con la odontóloga argentina Verónica Laffitte, con quien formalizó su unión convivencial en 2024. La pareja espera un hijo en común, sumándose a la familia del exfutbolista.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Gago?

Fernando Gago es del signo Aries, correspondiente al elemento Fuego.

Las personas Aries suelen destacarse por ser competitivas, enérgicas, decididas y con fuerte liderazgo, cualidades que se reflejaron tanto en su carrera como futbolista como en su etapa como entrenador.

¿Fernando Gago tiene hijos?

Sí. Fernando Gago es padre de cuatro hijos. Tres de ellos son fruto de su relación anterior con la extenista Gisela Dulko, mientras que el cuarto hijo es esperado junto a Verónica Laffitte.

¿Qué estudió Fernando Gago?

Fernando Gago no cuenta con estudios universitarios formales. Desde su adolescencia se incorporó a las fuerzas básicas de Boca Juniors, enfocando su desarrollo exclusivamente en el futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Fernando Gago?

Fernando Gago es una figura reconocida del fútbol argentino tanto por su trayectoria como jugador de élite como por su actual carrera como director técnico. Su apodo “Pintita” lo ha acompañado a lo largo de su paso por clubes de primer nivel en Europa y Sudamérica.