Lothar Matthäus es un exfutbolista y director técnico alemán con una sólida y legendaria trayectoria en el deporte internacional. Actualmente se desempeña como analista principal de televisión y columnista para Sky Sport Germany.

Durante el presente mes de junio de 2026, Matthäus ha capturado la atención de la prensa internacional debido a sus contundentes análisis sobre el desarrollo del Mundial 2026. A través de sus columnas de opinión, el histórico capitán elogió la contundente victoria de la Selección de Alemania en su debut.

¿Quién es Lothar Matthäus?

Lothar Matthäus tiene una destacada trayectoria profesional de más de 20 años en la que se consolidó como el jugador con más internacionalidades en la historia de la Selección de Alemania (150 partidos) y uno de los pocos futbolistas que ha disputado cinco ediciones de la Copa del Mundo.

Sus logros más memorables incluyen el campeonato del mundo como capitán en Italia 1990, la Eurocopa de 1980, siete títulos de la Bundesliga con el Bayern Múnich, y un campeonato de la Serie A con el Inter de Milán.

Individualmente, recibió el prestigioso Balón de Oro en 1990 y fue el primer galardonado en la historia con el premio FIFA World Player en 1991.

¿Qué edad tiene Lothar Matthäus?

Lothar Herbert Matthäus nació el 21 de marzo de 1961, por lo que en 2026 tiene 65 años de edad.

¿Lothar Matthäus tiene pareja?

Lothar Matthäus mantiene un noviazgo con la modelo Theresa Sommer, con quien comparte de forma constante en eventos de alto perfil del fútbol internacional, como la última gala del Balón de Oro.

¿Qué signo zodiacal es Lothar Matthäus?

Lothar Matthäus es Aries, signo del elemento Fuego que está asociado con el liderazgo innato, el temperamento enérgico, la alta competitividad y una determinación inquebrantable.

¿Lothar Matthäus tiene hijos?

Lothar Matthäus es padre de cuatro hijos, nacidos de sus diferentes relaciones a lo largo de su vida personal: Alisa y Viola (de su primer matrimonio con Silvia), Loris (de su relación con Lolita Morena) y Milan (de su matrimonio con Anastasia Klimko).

¿Qué estudió Lothar Matthäus?

Lothar Matthäus cuenta con formación técnica y certificaciones deportivas de élite:

Estudió y completó un aprendizaje profesional en Decoración de Interiores (Raumausstatter) en Alemania durante su juventud, antes de consolidarse plenamente en las canchas.

Cursó los estudios requeridos para la obtención de la Licencia de Entrenador UEFA Pro, la máxima acreditación para dirigir a nivel profesional.

¿En qué ha trabajado Lothar Matthäus?

Lothar Matthäus ha desarrollado una trayectoria profesional que combina el éxito deportivo en la cancha, la gestión técnica en el banquillo y la comunicación en medios: