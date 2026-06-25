Paulo César ‘El Tilón’ Chávez, papá de Mateo Chávez, es una figura emblemática de las Chivas de Guadalajara que alcanzó la gloria al ganar el torneo Verano 1997.

Tras quedar fuera del Mundial de 1996, Paulo César Chávez esta viviendo una redención familiar ahora que su hijo Mateo Chávez está disputando la justa deportiva e incluso anotó gol contra Chequia.

¿Quién es Paulo César Chávez, ex futbolista de México y papá de Mateo Chávez?

Paulo César Chávez Quirarte, mejor conocido por su apodo “El Tilón”, es un destacado exfutbolista mexicano que se desempeñó principalmente como mediocampista.

Paulo César Chávez, ex futbolista de México y papá de Mateo Chávez (@tilonchavez15 / Instagram )

Nació el 7 de enero de 1976 en el barrio de Atemajac, Jalisco y es considerado una de las figuras más emblemáticas en la historia reciente del Club Deportivo Guadalajara.

Es padre del futbolista Mateo “Tiloncito” Chávez, quien juega para el AZ Alkmaar.

¿Cuántos años tiene Paulo César Chávez, ex futbolista de México y papá de Mateo Chávez?

Paulo César Chávez tiene 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Paulo César Chávez, ex futbolista de México y papá de Mateo Chávez?

Paulo César Chávez se encuentra casado con Mayela Ponce.

Paulo César Chávez, ex futbolista de México y papá de Mateo Chávez (@tilonchavez15 / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Paulo César Chávez, ex futbolista de México y papá de Mateo Chávez?

Paulo César Chávez es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Paulo César Chávez, ex futbolista de México?

Paulo César Chávez tiene dos hijos: Mateo Chávez y Paula Chávez García.

¿Qué estudió Paulo César Chávez, ex futbolista de México y papá de Mateo Chávez?

Se integró a la escuela de fútbol de las Chivas a los 9 años, tras ser observado por visores en un partido de aniversario del club.

Desde muy joven se dedicó profesionalmente al futbol y su trayectoria se desarrolló en el ámbito deportivo.

¿En qué ha trabajado Paulo César Chávez, ex futbolista de México y papá de Mateo Chávez?

Paulo César Chávez debutó con el Guadalajara a los 17 años, en diciembre de 1993, en un partido contra el Puebla.

Su mayor logro fue coronarse campeón en el Verano 1997. En ese torneo, anotó un gol decisivo en la semifinal contra Morelia y otro en la histórica final donde vencieron 6-1 a Toros Neza.

Además de Chivas (donde tuvo dos etapas), jugó para Monterrey, Toluca, Monarcas Morelia, León, Necaxa, Irapuato, Veracruz y Dorados de Sinaloa, equipo en el que se retiró formalmente el 1 de enero de 2013.

Fue campeón de liga con Chivas (1997) y Monterrey (2003). También ganó títulos en la Liga de Ascenso con Necaxa y la Copa México con Dorados.

Paulo César Chávez participó en 30 partidos internacionales con la Selección de México, anotando 2 goles.

Representó a México en la Copa América 1997 (donde obtuvo el tercer lugar), la Copa Confederaciones 1997 y la Copa América 1999.

Uno de los momentos más difíciles de su carrera fue quedar fuera de la lista final para el Mundial de Francia 1998. Aunque formaba parte del proceso, el técnico Manuel Lapuente lo recortó de la convocatoria definitiva pocos días antes de iniciar el torneo.

Sin embargo, Paulo César Chávez vive una revancha ya que en el Mundial de 2026 su hijo Mateo logró debutar y anotar un gol en el Estadio Azteca ante Chequia, cumpliendo el sueño mundialista que le fue negado en 1998.