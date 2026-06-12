Thomas Teye Partey es un futbolista profesional originario de Ghana que se desempeña como mediocampista defensivo. Reconocido por su capacidad de recuperación, fuerza física y liderazgo en el mediocampo, actualmente milita en el Villarreal CF de LaLiga y forma parte de la selección nacional de Ghana.

¿Quién es Thomas Partey?

Thomas Teye Partey es un futbolista ghanés especializado en la posición de mediocentro defensivo. Se formó futbolísticamente en Ghana antes de incorporarse a las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde comenzó a construir una carrera que lo llevó a consolidarse como uno de los mediocampistas africanos más destacados de su generación.

Durante su paso por el Atlético de Madrid ganó notoriedad por su rendimiento y formó parte del equipo que conquistó LaLiga en la temporada 2020-2021.

Posteriormente fue transferido al Arsenal de Inglaterra, donde disputó varias temporadas antes de regresar al futbol español con el Villarreal CF. Además, es internacional con Ghana desde 2016 y ha representado a su país en competiciones continentales e internacionales.

Thomas Partey, futbolista de Ghana que brilló con Atlético de Madrid. (@thomaspartey5/Instagram)

¿Qué edad tiene Thomas Partey?

Thomas Teye Partey nació el 13 de junio de 1993 en Odumase Krobo, Ghana. Actualmente tiene 33 años de edad.

¿Thomas Partey tiene pareja?

Thomas Partey mantiene una relación con la modelo e influencer británica Janine Mackson. La pareja anunció su compromiso en 2023 y desde entonces ha mantenido una relación estable lejos de los reflectores deportivos.

¿Qué signo zodiacal es Thomas Partey?

Thomas Partey nació el 13 de junio, por lo que pertenece al signo Géminis.

Géminis es un signo del elemento aire, asociado con características como la adaptabilidad, la comunicación, la curiosidad y la capacidad para desenvolverse en distintos entornos.

¿Thomas Partey tiene hijos?

Sí. Thomas Partey es padre de una hija nacida en enero de 2024, fruto de su relación con Janine Mackson.

¿Qué estudió Thomas Partey?

La información pública sobre Thomas Partey se concentra principalmente en su trayectoria deportiva y no existen registros verificables sobre estudios universitarios o de posgrado.

Su formación conocida corresponde al ámbito futbolístico:

Formación deportiva en academias de futbol de Ghana.

Desarrollo profesional en las categorías inferiores del Atlético de Madrid.

No existen registros públicos de licenciatura, maestría o diplomados.

¿En qué ha trabajado Thomas Partey?

Thomas Partey es conocido por su carrera como futbolista profesional en clubes de élite de Europa y por su participación constante con la selección nacional de Ghana.

Su trayectoria lo ha llevado a competir en LaLiga, la Premier League, la UEFA Champions League y la Copa Africana de Naciones.